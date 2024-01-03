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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında, Türk savunma sanayiinin mevcut durumu, gelecek hedefleri ve kritik projeler değerlendirildi. Toplantıda askeri gemi projeleri, İHA/SİHA'lar, milli muharip uçak KAAN ve diğer platform projeleri için kararlar alındı. Savunma sanayii ihracatının rekor seviyede olduğu ve ülke sayısının arttığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi
03.01.2024 - 17:05,
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SAVUNMA Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12'nci gemilerinin (i sınıfı fırkateynler), açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı. Envanterdeki İHA/ SİHA'lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler görüşülerek karara bağlandı. Milli muharip uçak KAAN'ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının lojistik gereksinimleri görüşüldü ve gerekli kararlar verildi. Platform projelerinin yanı sıra yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için karar alındı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz yıla göre yüzde 27'lik bir artışla 5,5 milyar dolarlık rekor bir seviye ve kilogram başına ortalama 65 doları aşan ihracat rakamı ile savunma sanayimiz Türkiye ekonomisine ve dolaylı olarak toplumsal refaha yüksek bir katkı sağlamıştır. Ayrıca ülkemiz savunma sanayii ürünlerine duyulan güven artışının bir göstergesi olarak önceki yıl ihracat yapılan ülke sayısı 176 iken bu yıl itibarıyla 185'in üzerine çıkmıştır. Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız savunma sanayii için atılacak kritik adımlar bir kez daha vurgulanarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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