Savunma Sanayisinde Yerlilik Oranı Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Savunma Sanayisinde Yerlilik Oranı Yüzde 80'e Ulaştı

Savunma Sanayisinde Yerlilik Oranı Yüzde 80\'e Ulaştı
29.06.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kürşad Zorlu, Türk dünyasında yeni bir uyanış ve savunma sanayisinde yüzde 80 yerlilik oranını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Yüzde 21'lerde olan savunma sanayinin milli ve yerlilik oranı çok şükür yüzde 80'ler seviyesine ulaşmıştır. Bu bizim için değil sadece bütün Türk dünyası için önemli bir kazanım haline gelmiştir. Çünkü yaşadığımız bu son dönemde Türk dünyasında yeni bir uyanış gerçekleşmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kırşehir'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Karacakurt Türkmen Şöleni'ne katıldı. Program kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Zorlu, teşkilat mensuplarıyla birlikte şölen kortejine katılarak yürüyüş yaptı. Ardından Ahi Stadyumu'nda kurulan kıl çadırları ziyaret eden Zorlu, burada yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan krizlere ve değişen dengelere dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü liderlik ve kararlı dış politikayla bölgede istikrar sağlayan önemli bir güç haline geldiğini belirten Zorlu, savunma sanayiindeki yerli üretim oranının yüzde 80'lere ulaşmasının da bu başarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

'ARTIK GELECEĞİ İNŞA ETMEYE ADAY BİR TÜRK DÜNYASI VARDIR'

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türk dünyasında da yeni bir uyanışa kapı araladığını ifade eden Zorlu, "Dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni bir dünya düzeninin eşiğinde farklı coğrafyalarda farklı kaoslar, savaş iklimlerini hep birlikte yaşıyor ve teneffüs ediyoruz. Bölgemizde de istikrarsızlık arayışları birtakım çevreler tarafından tetiklenmek isteniyor. İşte böyle bir ortamda çok şükür güçlü liderlik ve tutarlı dik bir dış politikayla Türkiye'miz bölgesinde güven veren toplumuyla bütünleşmiş çok önemli bir noktaya gelmiştir. Yüzde 21'lerde olan savunma sanayinin milli ve yerlilik oranı çok şükür yüzde 80'ler seviyesine ulaşmıştır. Bu bizim için değil sadece bütün Türk dünyası için önemli bir kazanım haline gelmiştir. Çünkü yaşadığımız bu son dönemde Türk dünyasında yeni bir uyanış gerçekleşmektedir" diye konuştu.

'GELECEĞİ İNŞA ETMEYE ADAY BİR TÜRK DÜNYASI VAR'

Türk Devletleri Teşkilatı'na değinen Zorlu, "Bugün Türkiye ile birlikte 7 Türk devletimiz hamdolsun uluslararası arenada ekonomisiyle, dünyanın ilk 10 ekonomik birlikteliğinden birisine adaydır ve bu yolda hızla ilerlemektedir. Yaklaşık 5 milyon metrekare yüz ölçümü 250 milyon nüfusuyla 2 trilyon dolarlık milli hasılasıyla artık dünyada adından söz ettiren ve geleceği inşa etmeye aday bir Türk dünyası vardır" ifadelerini kullandı.

'KARACAKURT TÜRKMENLERİ, TÜRK TARİHİNİN OMURGASIDIR'

Zorlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ve vizyonuyla bildiğiniz gibi 23 Şubat tarihinde AK Parti'mizde Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanlığı kurulmuştur. Bu başkanlık sizlerin başkanlığıdır. Sadece Türk devletleriyle ilişkiler değil, Türk dünyasında soydaş ve akraba topluluklarımızın derdiyle dertlenen onların sesi olmaya aday bir vizyonla kurulmuştur. Büyük Türk dünyasının önemli parçalarından birisi de bugün bu gururu yaşatan Karacakurt Türkmen kardeşlerimizdir. Onlar yeri gelmiş Selçuklu'nun akıncısı, yeri gelmiş Osmanlı'nın sancağı, yeri gelmiş Cumhuriyet'in omurgasını oluşturan sesi olmuşlardır. Dolayısıyla bu hepimize önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk gittiğimiz her sahada birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve taçlandırabilmek ülküsü olabilmelidir."

Program, halk oyunları gösterileri ve ozanlar atışmasıyla devam etti. Şölene bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: DHA

Kürşad Zorlu, Diplomasi, Kırşehir, AK Parti, Politika, Ekonomi, Dünya, Şölen, Son Dakika

Son Dakika Politika Savunma Sanayisinde Yerlilik Oranı Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

14:36
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
14:08
Yavaş’tan “Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem“ dediği iddiasına yalanlama
Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği iddiasına yalanlama
13:42
İsrail ordusundan sürgün haritası Gazze’deki mahalleleri tek tek işaretlediler
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler
13:18
Meclis’e sunulan yasa teklifi Murat Ülker’i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
11:29
Park halindeki kamyona arkadan çarptı 4 kişi feci şekilde can verdi
Park halindeki kamyona arkadan çarptı! 4 kişi feci şekilde can verdi
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 15:23:19. #7.13#
SON DAKİKA: Savunma Sanayisinde Yerlilik Oranı Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.