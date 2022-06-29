Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi! CHP, HDP ve İYİ Parti oy kullanmadı - Son Dakika
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Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi! CHP, HDP ve İYİ Parti oy kullanmadı

29.06.2022 22:58

Meclis'te, Sayıştay'a 5 yeni üye seçimi yapıldı. CHP, HDP, İYİ Parti; Sayıştay'a üye seçiminde oy kullanmadı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sayıştay'a üye seçiminde oy kullanmayacaklarını açıklayarak, "Sayıştay, bu iktidar tarafından kör ve sağır hale getirilmiştir" dedi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay'dan boşalan 5 üye için seçim yapıldı. AK Parti ve MHP'nin oyları ile Sayıştay'ın yeni üyeleri Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve İçişleri Bakan Yardımcı Muhterem İnce oldu.

Meclis'te yapılan oylamayla Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi! Listede Bakan Soylu'nun yardımcısı da var
İçişleri Bakan Yardımcı Muhterem İnce

CHP, HDP VE İYİ PARTİ OY KULLANMADI

CHP, HDP, İYİ Parti; Sayıştay'a üye seçiminde oy kullanmadı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sayıştay'a üye seçiminde oy kullanmayacaklarını açıklayarak, "Sayıştay, bu iktidar tarafından kör ve sağır hale getirilmiştir" dedi.

"TARAFIMIZCA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, oylamayı protesto etmeyeceklerini ama oy da kullanmayacaklarını açıklayarak, "İktidar partisinin dayatmacı bir tavır takınarak muhalefetin görüş ve düşüncelerini alma ihtiyacı bile hissetmemesi durumu tarafımızdan kabul edilebilir değildir" ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi! CHP, HDP ve İYİ Parti oy kullanmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi! CHP, HDP ve İYİ Parti oy kullanmadı - Son Dakika
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