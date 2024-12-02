Scholz'dan Ukrayna'ya 650 milyon euro yardım

Politika

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gelirken, ziyarette 650 milyon euroluk yeni bir askeri yardım açıklayacağını bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'ya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'i ziyaret eden Scholz Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi açıklayacağını bildirdi. Almanya Başbakanı Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Zelenskiy ile yapacağım görüşmede, Aralık ayında teslim edilecek olan 650 milyon euro değerindeki askeri teçhizatı da açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, açıklanan yardım paketinin IRIS-T hava savunma sistemleri, Leopard 1 tankları ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) içerdiğini aktardı. - KİEV