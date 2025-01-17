Scholz: Trump, Ukrayna\'ya yardımı durdurmayacak

Politika

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'nin 20 Ocak'taki Donald Trump'ın yemin töreninden sonra da Ukrayna'ya askeri yardımı sonlandırmasını beklemediğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında ABD'de Donald Trump'ın görevi devralmasına ilişkin soruları yanıtladı. Scholz, Trump'ın göreve resmi olarak başlayacağı 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra da ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı sonlandırmasını beklemediğini söyledi. Trump ile seçilmesinden bu yana iki kez görüştüğünü dile getiren Almanya Başbakanı Scholz, bu görüşmelerin iki taraf arasında "yoğun diplomatik diyalog" olduğunu bildirdi. Scholz, "Avrupa ve ABD arasındaki iyi iş birliğinin Ukrayna'ya destek konusu da dahil, gelecekte de başarılı bir şekilde devam edeceğini umuyoruz. Bu nedenle ABD'nin Ukrayna'nın savunma desteğini durduracağını beklemiyorum" dedi. - BERLİN