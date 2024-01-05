SDÜ Hay-KOR, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen\'i Ziyaret Etti

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hayvanları Koruma Topluluğu (HAY-KOR), Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette karşılıklı iş birliği konuları ele alındı.

SDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve HAY-KOR danışmanı Prof. Dr. Duygu Kumbul, dünyadaki bütün canlıları sevdiklerini dile getirirken, sokak hayvanları konusunda Isparta'nın diğer şehirlere göre durumunun çok iyi olduğunu söyledi. Isparta'da kısırlaştırılmış köpek sayısının çok yüksek seviyede olduğunu, Belediyeye ait hayvan barınağının çok iyi çalıştığını aktaran Kumbul, "Hayvan Barınağımız bizimle de yakından çalışıyor. Son 3 yılda en az 60-70 köpeği kısırlaştırmaya götürdük ve geri aldık. Bu dünyada her canlının hakkı var. Şehirleştikçe hayvanların yaşam alanlarına çok dağıldık" derken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'in hayvan sevgisini gördüklerini belirtti ve yapmış olduğu belediyecilik hizmetlerini beğendiklerini ifade etti.

Ziyarete gelen akademisyen ve öğrencilerde, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e şehre kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Başdeğirmen'in iyi bir yönetim anlayışı sürdürdüğünü ve vicdan ve merhamet sahibi olduğunu aktararak, "Biz o kadar şehir gördük bütün şehirlerde hep gönüllüydüm. Isparta'nın farkı vicdan ve merhamet derim. Vicdanınız, merhametiniz ve ilginizden dolayı teşekkür ederiz. Şadiye Hanım sayesinde KYK yurdumuzdaki artık yemekler çöpe gitmiyor, kampus içerisindeki sokak hayvanlarına ulaştırılıyor, kendisine çok teşekkür ederiz. Hayvan severler olarak hayvanların var oluşlarının farkında olmak, onların yaşam alanlarına saygı göstermek gerektiği düşüncesindeyiz" görüşlerinde bulundular.

Akademisyen ve öğrenciler, belediye ile birlikte yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, sokak hayvanları konusunda yapılabileceklere ilişkin önerilerini sundular.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de ziyaretten dolayı HAY-KOR üyelerine teşekkür ederek, üyelerin duygu ve düşüncelerini önemsediklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, sokak hayvanlarıyla aynı ortamda yaşandığını, güzelliklerin ortak paylaşıldığını dile getirerek, "İl ve büyükşehir statüleri çok farklı. Biz il belediyesi olarak sadece mücavir alanımız içerisinde hizmet yapabiliriz. Köy ve ilçelerde bizlerin sokak hayvanları konusunda çalışma yapabilmesi mümkün değil. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla illerde sokak hayvanları koruma birliği kuruldu. Bunun içerisinde Isparta Valiliğimiz ve belediye olarak biz varız. Valiliğimizin olması demek ilçe ve köyleri kapsaması demektir. Valimizin başkanlığında bu konunun hassasiyeti takip ediliyor. Sadece sokak hayvanları değil her canlıya ayrı bir saygı ve sevgimiz var. Bazı olaylar sokak hayvanlarına yönelik olumsuz bakış açısının artışını sağlıyor. Isparta merkezde bu problemleri çözdük" dedi.

Isparta'da yaklaşık 6 bin 500-7 bin arasında sokak köpeği olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, bugüne kadar 7 bin kısırlaştırma yaptıklarını söyledi. Hayvanlar konusunda popülasyonu azaltmak için yapılabilecek en iyi çalışmanın kısırlaştırma olduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Şehir dışından getirilen hayvanlar oluyor. Isparta'mızda hayvanları kısırlaştırmak için o kadar çok mücadele verirken ertesi günü küpesi olmayan kısırlaşmamış hayvanlarla karşılaşıyoruz. Bu bizi üzüyor ve yoruyor. Isparta Belediyesi olarak herhangi bir sokak hayvanımızı başka bir şehre ya da sınır dışına bırakmıyoruz" görüşlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hayvan barınağı alanını büyüterek geliştirdiklerini ifade ederek, "Hayvan Hastanesi kurduk. İçerisinde röntgeninden ameliyata kadar her şeyin yapılabileceği bir hale getirdik. Artık bu konuda il dışına gitmiyoruz. Kendi veteriner hekimlerimiz hastanemizde tedavileri yapabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Isparta Valiliği öncülüğünde kurulan birliğin tüm ilçe ve köylere giderek sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları yapacağını belirten Başkan Başdeğirmen, "Mobil araçlarımız kısırlaştırma konusunda yardımcı oluyor. Gayet güzel bir altyapımız ve bilinçli bir ekibimiz var. Biz de sizlere destek veriyoruz, yanınızdayız" ifadelerinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, günün anısına topluluk adına SDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve HAY-KOR danışmanı Prof. Dr. Duygu Kumbul'a gül tablosu hediye etti. - ISPARTA