Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni Dönemde 3 Proje İçin Söz Verdi

Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin halkına yeni dönemde 3 proje için söz verdiğini ve halkın kendisini denetlemesini isteyerek, "Lütfen bunları takip edin ve beni bu konuda sıkıştırın. Bir raylı sistemler, iki sosyal konut, üç çok büyük bir park yapacağım. Bu 3 projeyi takip edin" dedi.

Seçer, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, sadece merkezde değil, kentin her noktasındaki vatandaşların ihtiyacına yönelik hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Köyde yaşayan insan bizden muazzam bir bulvar, cadde istemez ya da kültür-sanat hizmetleri ön planda değildir. Köylü insan düzgün bir yolda ilçe merkezine gitmek ister. Temiz bir içme suyuna ihtiyaç duyar. Sizden sosyal destek ister. Ramazan'da gıda kolisi, hastası varsa ona ilgi ister. Bizim şehir merkezine gelip ailesinden birini ameliyat ettiren bir hasta refakatçisinin kalacak yer hizmeti, misafirhanemiz var. Belediye bunu dahi düşünüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi insanlara dokunuyor. Eğer yüzde 60 oy alabiliyorsanız, bütün bu farklı talepleri olan kesimleri bir potada eritiyorsunuz demektir. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"Belediye başkanı bir kentin abisi, babası, ablası, kardeşi"

Sosyal demokrat bir insan olduğunun da altını çizen Seçer, Atatürk'ün çizgisinde, seküler bir insan olduğunu vurguladı. Hayata geçirdiği politikalarında dünya görüşüne uygun kararlar aldığını ifade eden Seçer, bunu bir hayat biçimi haline getirdiğinden de söz etti. Seçer, "Bu durum; benim ideolojimi ve dünya görüşüm ile vatandaşı irite ve rahatsız etmek demek değildir. Herkese ve herkesin yaşam biçimine, dünya görüşüne saygı duyacağız. Yoksa vatandaş neden sizi tercih etsin ve her 10 kişiden 6 kişi gelip oy versin. Vatandaş şunu diyecek; 'Ben muhafazakar bir insanım. Vahap Başkan öyle değil. Başka partiliyim ama ben hizmet alıyorum. Ben riya görmüyorum, ben samimiyet, sevgi ve nezaket görüyorum.' Her zaman söylüyoruz; belediye başkanı bir kentin abisi, babası, ablası, kardeşi. Bunun adını ne koyarsanız koyun. Belediye Başkanı insanlara o derece yakın gelmeli" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç sahiplerine katkı sunmakla emin olun bütçemiz bitmez"

Toplu taşımanın öğrencilere 1 TL olması ve 48 noktada yer alan mahalle mutfaklarında 10 liraya 3 çeşit yemek verilmesi konusuna da değinen Seçer, "Bizim bir bütçemiz var. Ben istersem o bütçeyi alırım, tamamını yol, metro, bina yapımı gibi farklı alanlara kaydırabilirim. Ama istediğim zaman da derim ki; 'Bu kent için sosyal politikalar uygundur, sosyal politikalara, kültür-sanata, tarım desteklerine pay ayırayım.' Ben bütçemin bir kısmını gençlere, kadınlara, çocuklara ayırırım. Pekala da 10 liraya yemek veririm" şeklinde konuştu.

"Son derece sağlam ve güçlü bir belediyeyiz"

2019 yılında göreve geldiklerinde devraldıkları belediyenin çok borcu olduğundan söz ederek, şu anda mali disiplinin sağlandığından bahseden Seçer, "Şu anda muazzam bir duruma geldik. Son derece sağlam ve güçlü bir belediyeyiz, mali disiplini sağladık. Bir belediye 2 temel üzerinde yönetiliyor. Bir tanesi insan kaynağı, bir diğeri de finansmandır. Bu ikisini iyi yönettiğiniz zaman sizin yapamayacağınız iş yoktur" dedi.

"Mersinliler beni denetlesin"

Mersin halkına söz verdiğini hatırlatan Seçer, meclis çoğunluklarının da olduğunu belirterek, "Metroyu 5 yıl içerisinde bitireceğiz. Tam 47 kilometrelik proje yaptık. Altyapı Genel Müdürlüğünden onayını aldık. Bunlar uzun vizyon projeler ama devlete devamlılık esas. Projemiz hazır. İşte öyle marka kent oluyorsunuz ve öyle vizyon ortaya koyuyorsunuz" diye konuştu. Mersin halkına yeni dönemde 3 proje için söz verdiğini söyleyen Seçer, Mersin halkına seslenerek; "Lütfen bunları takip edin ve beni bu konuda sıkıştırın. Bir, raylı sistemler, iki, sosyal konut, üç, çok büyük bir park yapacağım. Bu 3 projeyi takip edin" diye konuştu.

"Vizyon projelerimiz devam ederken, sosyal politikalar da devam edecek"

'Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını anlatarak, Avrupa'da da sosyal konutların yapıldığını belirten Seçer, "Tarsus Belediyesi ve Toroslar Belediyesi şu anda CHP'de olan iki büyük ilçemiz. İki başkanımızla da görüştük, Sosyal konut konusunda ortak çalışacağız. Her iki bölgede de ilçe belediyelerin arazileri çok, bu konuda ortak projeler yürüteceğiz" diyerek, bir yandan vizyon projeleri ortaya koymaya ve bir yandan da gelir düzeyi düşük yurttaşları önceleyen projelere hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

"Sahili halka açtık"

'Büyükşehir Belediyesinin seçimden sonra alkollü bar açması' iddiaları ile ilgili soruya da yanıt veren Seçer, şöyle devam etti; "Sahili ben ranta da açabilirdim. Biz halka açtık. Orada bir-iki tane değil, 20 kafemiz var. Bunların 5'i alkollü alan krokisi içerisinde. Ben; 'İnsanlar alkol tüketsin, alkol yararlı' demiyorum. Ama bu yasaldır, ruhsatınız varsa istediğiniz yere restoran açtığınız zaman içki de verebilirsiniz. Biz hafif alkollü içkileri 5 restoranda veriyoruz ama bu demek değildir ki 'Gelin zorla alkol alın.' Zaten böyle bir derdimiz yok."

Sahilde çeşit çeşit kafeler bulunduğunu, isteyenin çocuğuyla, eşiyle veya arkadaşlarıyla oturabileceğini söyleyen Seçer, sahilde kafelerin yanı sıra birçok merkezin de bulunduğunu aktararak, " Türkiye'nin en güzel lüks, en manzaralı okuma salonu da orada. Su Sporları Merkezi de orada, her şey orada" şeklinde konuştu. - MERSİN