Ali İhsan Yavuz'dan dikkat çeken iddia: Millet İttifakı'nda fırtınalar kopabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Ali İhsan Yavuz'dan dikkat çeken iddia: Millet İttifakı'nda fırtınalar kopabilir

28.03.2023 15:10

Seçim gündemini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekili listelerinin açıklanacağı tarihe dikkat çekerek "O tarihe kadar Millet İttifakı'nda fırtınalar kopabilir" ifadelerini kullandı.

Katıldığı canlı yayında seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, muhalefet cephesiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"9 NİSAN'A KADAR FIRTINALAR KOPABİLİR"

6'lı masada aday listeleri nedeniyle kopuşlar yaşanabileceğini ifade eden Yavuz, " Millet İttifakı'nda milletvekili, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlıkları vardı. Listelerin verileceği 9 Nisan'a kadar fırtınalar kopabilir" dedi.

Ali İhsan Yavuz'dan bomba iddia: Millet İttifakı'nda fırtınalar kopabilir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

ANKET ÇALIŞMALARI

Son anket rakamlarına ilişkin de bilgi veren Yavuz, "Son ankete göre cumhurbaşkanımız yüzde 53 gibi bir oyla seçiliyor. Partimizin oy oranı ise yüzde 41. Ben bunun artış eğiliminde olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Öte yandan "Cumhur İttifakı daha da genişleyecek mi?" sorusuna da yanıt veren AK Partili Ali İhsan Yavuz, "Kapılar tamamen kapalı diyemeyiz, 9 Nisan'a kadar Türkiye'de çok şey olabilir" ifadesini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • O ,T: Beter olsunlar Cevap Yaz 58 30 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Kasırga kopmazsa iyi HDP çaktırmadan girince zaten. Cevap Yaz 65 35 Yayından Kaldır
500

6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali İhsan Yavuz'dan dikkat çeken iddia: Millet İttifakı'nda fırtınalar kopabilir - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Türkiye, Hırvatistan kıyaslaması yapan Dalic'ten olay yaratacak yorum: Nüfusumuz Bursa kadar
17:30 Türkiye ve Hırvatistan'ı kıyaslayan rakibimizin hocasından olay yorum: Nüfusumuz Bursa kadar
17:24 Son Dakika: Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi
16:50 Messi'nin devasa heykeli yapıldı! Arjantinli yıldız, kendisine hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı
15:26 Kayseri'de belediye ile yol yapım anlaşmazlığı yaşayan adam kendini ve eşini ateşe verdi
16:40 Devasa Messi heykeli görücüye çıktı! Kendisi için hazırlanan büyük sürprizi meraklı bakışlarla izledi
16:29 Kağıthane'de kadınların etek altı görüntüsünü çeken komiser tahliye edildi
16:29 Kağıthane'de kadınların görüntüsünü çeken polis memuru serbest bırakıldı
16:32 MasterChef Ukrayna'da ilginç olay! Yarışmacılardan Bayraktar SİHA temalı yemek yapması istendi
16:30 İspanya'da ortalık birbirine girdi! Milli takım kalecisi, karga tulumba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 17:42:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ali İhsan Yavuz'dan dikkat çeken iddia: Millet İttifakı'nda fırtınalar kopabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement