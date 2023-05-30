Seçim sonrası İYİ Parti'de fatura Meral Akşener'e kesildi! "Kurultay'da karşısına aday çıkaracaklar" iddiası

Türkiye bir Cumhurbaşkanlığı seçimini daha geride bıraktı. 14 Mayıs'ta hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması ile gidilen 28 Mayıs'taki 2. tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.18 oyla Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında galip çıktı.

İYİ PARTİ'DE İÇ HESAPLAŞMA

Seçimin ardından CHP'de istifalar konuşulurken İYİ Parti'de de "iç hesaplaşmalar" başladı. Akşener'in 28 Mayıs akşamı "2018'deki oyumuzu ve milletvekili sayımızı tekrarladık. Yani ne aşağı düştük ne yukarı çıktık. Bununla ilgili bir mesaj var. Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla beraberce okuyacağız, anlayacağız, anlamaya çalışacağız" açıklamasının ardından yapılacak toplantıların ilki Başkanlık Divanı toplantısı olacak.

İYİ PARTİ'NİN OYLARINDAKİ DÜŞÜŞ ELE ALINACAK

Toplantıda İYİ Parti'nin milletvekili seçiminde aldığı oyda bir önceki seçime göre bir yükseliş sağlanamamasının sebepleri tartışılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı üyelerinin bu konudaki görüşlerini alacak, eksiklikler tespit edilmeye çalışılacak.

AKŞENER'İN MASADAN KALKTIĞI SÜREÇ ÖNE ÇIKIYOR

Kulislere düşen bilgilere göre, her ne kadar İYİ Parti Genel Merkezi'nde "oyların korunması da bir başarı" değerlendirilmesinde bulunulsa da parti içinde bu görüşe karşı çıkanlar da var. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre bazı İYİ Partili kurmaylar, yaşanan oy düşüşünü, aday belirleme aşamasında Akşener'in 6'lı masadan zehir zemberek açıklamalarla kalkmasına ve sonrasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederek geri dönmesine bağlıyor.

AKŞENER'İN KARŞISINA ADAY ÇIKARABİLİRLER

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, 28 Mayıs gecesi yaptığı paylaşımda Akşener'i açık açık istifaya davet etmişti. Kulislerin aktardığı bilgilere göre Akşener'e muhalif ekip bugün İstanbul'da bir toplantı yapacak. Bu doğrultuda 24-25 Haziran'daki kurultayda da Akşener'in karşısına bir adayın çıkarılabileceği konuşuluyor.