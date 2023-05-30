Seçim sonrası İYİ Parti'de fatura Meral Akşener'e kesildi! "Kurultay'da karşısına aday çıkaracaklar" iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Seçim sonrası İYİ Parti'de fatura Meral Akşener'e kesildi! "Kurultay'da karşısına aday çıkaracaklar" iddiası

30.05.2023 10:30

Seçim sonrası İYİ Parti'de "iç hesaplaşma" başladı. İYİ Parti'nin bugün düzenlenecek Başkanlık Divanı toplantısında bir önceki seçime göre yaşanan oy kaybı değerlendirilecek. Kulislere düşen bilgilere göre bazı İYİ Partili kurmaylar bu durumu Akşener'in masadan sert açıklamalar yaparak kalkması ve geri dönmesine bağlıyor. Bu doğrultuda Akşener'e muhalif ekibin bugün İstanbul'da bir toplantı yaparak 24-25 Haziran'daki kurultayda Akşener'in karşısına rakip çıkarabileceği konuşuluyor.

Türkiye bir Cumhurbaşkanlığı seçimini daha geride bıraktı. 14 Mayıs'ta hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması ile gidilen 28 Mayıs'taki 2. tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.18 oyla Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında galip çıktı.

İYİ PARTİ'DE İÇ HESAPLAŞMA

Seçimin ardından CHP'de istifalar konuşulurken İYİ Parti'de de "iç hesaplaşmalar" başladı. Akşener'in 28 Mayıs akşamı "2018'deki oyumuzu ve milletvekili sayımızı tekrarladık. Yani ne aşağı düştük ne yukarı çıktık. Bununla ilgili bir mesaj var. Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla beraberce okuyacağız, anlayacağız, anlamaya çalışacağız" açıklamasının ardından yapılacak toplantıların ilki Başkanlık Divanı toplantısı olacak.

İYİ PARTİ'NİN OYLARINDAKİ DÜŞÜŞ ELE ALINACAK

Toplantıda İYİ Parti'nin milletvekili seçiminde aldığı oyda bir önceki seçime göre bir yükseliş sağlanamamasının sebepleri tartışılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı üyelerinin bu konudaki görüşlerini alacak, eksiklikler tespit edilmeye çalışılacak.

AKŞENER'İN MASADAN KALKTIĞI SÜREÇ ÖNE ÇIKIYOR

Kulislere düşen bilgilere göre, her ne kadar İYİ Parti Genel Merkezi'nde "oyların korunması da bir başarı" değerlendirilmesinde bulunulsa da parti içinde bu görüşe karşı çıkanlar da var. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre bazı İYİ Partili kurmaylar, yaşanan oy düşüşünü, aday belirleme aşamasında Akşener'in 6'lı masadan zehir zemberek açıklamalarla kalkmasına ve sonrasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederek geri dönmesine bağlıyor.

AKŞENER'İN KARŞISINA ADAY ÇIKARABİLİRLER

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, 28 Mayıs gecesi yaptığı paylaşımda Akşener'i açık açık istifaya davet etmişti. Kulislerin aktardığı bilgilere göre Akşener'e muhalif ekip bugün İstanbul'da bir toplantı yapacak. Bu doğrultuda 24-25 Haziran'daki kurultayda da Akşener'in karşısına bir adayın çıkarılabileceği konuşuluyor.

YORUMLAR (3)
  • Ahmet Karadeniz: Meral hanım emir verir gibi olmuyor oy istemek Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Korul Nuri: yok bide faturayi Secmene cikarsalardi.Önceki secimlerde aldiklari oyu Milliyetcilerden sandilar onlar CHP nin oylariydi simdi bitti piliniz seneye oy oraniniz yüzde 2 hadin sizede bay bay diyecek bu millet. Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
  • Recep Yaşakan: İstifa Meral hep konuşuyorsun bu saatten sonra orada kalmaman lazım bu iş yürek işi konuşmak işi değil Cevap Yaz 62 11 Yayından Kaldır
500

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçim sonrası İYİ Parti'de fatura Meral Akşener'e kesildi! 'Kurultay'da karşısına aday çıkaracaklar' iddiası - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Süper Lig'de kader günü geldi çattı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak ihtimaller
12:17 Çalılıklarda tuvaletini yapan kadına dünyanın en büyük kaplanı saldırdı
12:07 CHP'de gündem kurultay! Kılıçdaroğlu'nun önünde 3 yol var; ikisi koltuğu bırakmak demek
11:57 RTÜK'ten 28 Mayıs akşamı yayın yapan 6 kanal hakkında inceleme
11:57 Ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler yağdıran fırıncının iş yeri mühürlendi
11:54 Seçimin ardından gözler TBMM'ye çevrildi! Milyonları ilgilendiren ekonomik düzenlemeler yolda
11:45 Hem suçlular hem güçlü! Üsküdar'da kaçak kafelerin yıkımı sırasında İBB İmar Müdürü'nü dövdüler
11:40 53. yaşına giren Acun Ilıcalı kutlamalara doymadı! Genç sevgilisiyle de aşk pozu verdi
11:39 Seçim günü eylem hazırlığındaki teröristler operasyonla yakalandı! Telefonu camdan böyle atmış
11:30 İki grup arasındaki tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 12:48:59. #1.12#
SON DAKİKA: Seçim sonrası İYİ Parti'de fatura Meral Akşener'e kesildi! "Kurultay'da karşısına aday çıkaracaklar" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement