Seçime 14 gün kala Kılıçdaroğlu, sağduyu çağrısında bulundu: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmalarına hızla devam ediyor. Mitinglerin yanı sıra sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif bir şekilde kullanan Kılıçdaroğlu, son olarak dikkat çeken ifadelerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

"SEÇİME GİDİYORUZ, SAVAŞA DEĞİL"

"Bu kirli dile son verilsin." diyen CHP lideri, "Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!" ifadelerini kullandı.

"PERVASIZCA KUTUPLAŞTIRMANIZDAN BIKTIK"

Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün. Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık. Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin.

"SEÇİME DARBE DEDİNİZ"

Seçime darbe dediniz. Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?

"İÇİNİZDEKİNİ DİZGİNLEYİN"

Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak."