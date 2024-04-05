Tunceli'de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu - Son Dakika
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Politika

Tunceli'de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu

Tunceli\'de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde seçimleri kaybeden AK Partili eski belediye başkanı Murat Becerikli, seçimin sonucunu haksız olarak nitelendirerek Vali, Kaymakam ve kolluk güçlerini tehdit etti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Becerikli hakkında soruşturma başlattı.

05.04.2024 23:59  Güncelleme: 00:04
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, seçimleri kaybeden AK Partili eski belediye başkanı Murat Becerikli, seçimin sonucunda vali, kaymakam ve kolluk güçlerini tehdit etti. Becerikli, seçim sonuçlarının haksız olduğunu iddia ederek, bu durumu 'ihanet' olarak nitelendirdi ve 'bu ihanetin yanlarına kalmayacağını' belirtti. Bu tehditkar paylaşımların ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Becerikli hakkında soruşturma başlattı.

65 OY ALAN ESKİ BAŞKAN MEMURLUĞA GERİ DÖNDÜ

31 Mart yerel seçimlerinde; CHP adayı Ümit Tayhava 401, Emek Partisi adayı adayı Rıza Cangöz 280, AK Parti adayı ve mevcut belediye başkanı Murat Becerikli 65 oy aldı. Resmi sonuçlara göre yüzde 52,15 oranıyla CHP'li Tayhava seçimi kazandı ve mazbatasını alıp göreve başladı. Seçimi kaybeden AK Parti'li eski başkan Murat Becerikli ise Bingöl'de İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki memurluk görevine döndü.

Seçimi kaybettikten sonra vali ve kaymakamı tehdit eden eski başkan hakkında soruşturma

VALİ, KAYMAKAM VE ASKERE YÖNELİK TEHDİTKAR SÖZLER

Becerikli, WhatsApp durumundan yaptığı paylaşımlarla da Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mazgirt Kaymakamı Necdet Uçar ile asker ve polislere, seçimin kaybedilmesine neden oldukları gerekçesiyle tehditlerde bulundu.

"VATAN EVLATLARI CHP'YE OY VERMEYE YÖNLENDİRİLMİŞ"

Murat Becerikli, paylaşımları kendisinin yaptığını ve yazdıklarının arkasında olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Değerli Mazgirtli hemşerilerim, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partime ve şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca canla ve başla sizlere hizmet ettim. Bize olan teveccühünüz herkesin malumudur. İnanıyorum ki bu teveccüh sandığa da yansıyacaktı ama sizlerin iyiliğini düşünmeyen başta İlçe Kaymakamı Necdet Uçar ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun emri ve talimatıyla ilçemizde görev yapan vatan evlatları maalesef CHP'ye oy vermeleri için yönlendirilmiş ve Mazgirt'imizin hizmet alması engellenmiştir.

"YAPTIKLARI İHANET YANLARINA KALMAYACAKTIR"

Gönül isterdi ki herkes kendi hür iradesiyle seçimini yapıp demokratik hakkını kullansaydı. Askerimizin ve polisimizin demokratik hakkına ipotek koyan vali ve kaymakam kendilerini devletin ve siyasetin üstünde görüyor. Yaptıkları bu ihanet yanlarına kalmayacaktır. Mazgirt halkının hizmet almasını engelleyen bu güruhu Allah'a havale ediyorum."

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde eski belediye başkanı AK Parti'li Murat Becerikli'nin, seçimi kaybetmesine neden olduğunu öne sürdüğü vali, kaymakam ve kolluk güçleri hakkındaki suç unsuru ve tehdit içeren paylaşımlarından dolayı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Murat Becerikli, AK Parti, Tunceli, Mazgirt, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tunceli'de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abuzer Yavuz: Seçim sonucu zoruna gitmesin kaymakam ve savcılar hizmetkarınız değildir 13 1 Yanıtla

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