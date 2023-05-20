Seçimin 2. turunda hangi adayı destekleyecekleri merak konusu olan ATA İttifakı'yla ilgili 2 bomba kulis bilgisi - Son Dakika
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Seçimin 2. turunda hangi adayı destekleyecekleri merak konusu olan ATA İttifakı'yla ilgili 2 bomba kulis bilgisi

Seçimin 2. turunda hangi adayı destekleyecekleri merak konusu olan ATA İttifakı'yla ilgili 2 bomba kulis bilgisi

20.05.2023 18:13

2. tur seçimlerinde kritik bir konumda olan ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceği merak konusu. Bugün gerçekleştirilen Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nda 2. tur seçimi değerlendirildi. Haberler.com GYY Av. Bedia Teymur'un edindiği kulis bilgilerine göre, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nda seçimi kazanacağına dair inancı görmediği, Erdoğan-Oğan görüşmesinin ise olumlu geçtiği öğrenildi. Kulislerde konuşulan diğer konu ise Özdağ ile Oğan'ın fikir ayrılığı yaşayabileceği ve ittifakın dağılacağı yönünde.

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Meclis'in çoğunluğunu Cumhur İttifakı alırken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı. 28 Mayıs tarihinde Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek ve Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikilisinden en fazla oyu alan 13. cumhurbaşkanı seçilecek.

1. TURUN SÜRPRİZ YAPAN İSMİ SİNAN OĞAN

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1. turunda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan büyük sürpriz yaptı. Yüzde 5,17 oy alan Oğan cephesinin 2. turda kimi destekleyeceği ise merak konusu.

HEM CUMHUR HEM DE MİLLET İTTİFAKI İLE GÖRÜŞTÜLER

Dün ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Bu görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Sinan Oğan'ı Dolmabahçe'de ağırladı. Böylece ATA İttifakı her iki tarafla da görüşme yapmış oldu. Ancak görüşmenin ardından henüz bir karar vermediler.

ÖZDAĞ, KILIÇDAROĞLU'NDA KAZANMA İNANCI GÖRMEDİ

Bugün Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nda (GİK) 2. tur seçimleri değerlendirildi. Haberler.com Genel Yayın Yönetmedi Av. Bedia Teymur'un edindiği bilgilere göre; ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceği henüz netleşmedi ancak kulislerde farklı bilgiler dolaşıyor. Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Millet İttifakı'nın seçimi kazanacağına dair inancı görmediği öne sürülüyor. Özdağ'ın bu görüşünü bugün GİK'te partililere de aktardığı söyleniyor.

OĞAN'IN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİ OLUMLU

Sinan Oğan ile Erdoğan görüşmesinin ise olumlu geçtiği konuşuluyor. Oğan'ın bir sonraki görüşmeyi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile yapması bekleniyor.

ÖZDAĞ İLE OĞAN FİKİR AYRILIĞI YAŞAYABİLİR

Kulislerde konuşulan bir diğer konu ise Özdağ ile Oğan'ın fikir ayrılığı yaşayabileceği yönünde. İki ismin farklı adayları destekleme kararı alacağına dair bilgiler gelirken, ATA İttifakı'nın dağılma ihtimali de gündemde.

YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Reis sen neymişsin be, good by Kemal hâlâ kapı kapı dolaşıp masaya ortak arıyor. Cevap Yaz 202 135 Yayından Kaldır
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Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na iki soru! Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na iki soru!

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel İdare Kurulu, Zafer Partisi, Bedia Teymur, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçimin 2. turunda hangi adayı destekleyecekleri merak konusu olan ATA İttifakı'yla ilgili 2 bomba kulis bilgisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçimin 2. turunda hangi adayı destekleyecekleri merak konusu olan ATA İttifakı'yla ilgili 2 bomba kulis bilgisi - Son Dakika
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