MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız

09.10.2022 17:52

Seçimlere kısa bir süre kala bomba bir kulis geldi. İsmini söylemek istemeyen bir MHP Genel Başkan Yardımcısı, partilerin oy oranı hakkında değerlendirmeler yaptı. Oylarının yüzde 13-14 bandında olduğunu ifade eden Bahçeli'nin kurmayı, "HDP hariç herkesten oy alacağız" dedi.

2023 seçimlerinde nasıl bir performans göstereceği en çok merak edilen partiler arasında MHP de yer alıyor. Anketlerde baraj altı gösterilen MHP'de üst düzey isim, konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ANKETLERDE YÜZDE 5 İLA 6 GÖSTERİLİYORLAR

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde yer alan habere göre kamuoyu araştırmalarında yüzde 5-6 gösterilen MHP geçtiğimiz aylarda sahaya çıktı.Yıl boyunca yapılan ilçe gezilerinin ardından yazın dört ilde "Aday Belli, Karar Net" sloganıyla bölgesel mitingler yapıldı. MHP kurmayları "Bu seçim sürpriz sonuçlar ortaya çıkacak" dedi.

"ANKETLER BİZİM İÇİN VIZILTIDIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis açıldıktan sonraki ilk grup toplantısında bu mitinglerdeki katılımı "Düşmanlar çatır çatır çatladı" sözleriyle anlatarak, "Anketler şunu söylemiş, bunu söylemiş, bizim için vızıltıdır" dedi.

"ALAYINA CEVAP OLDU"

Parti yöneticileri de yaz aylarındaki mitingleri, hem anket şirketlerini hem de MHP'de büyük oy düşüşü olduğunu söyleyen gazetecileri işaret ederek "Alayına cevap oldu" sözleriyle değerlendirdi. Peki bu kadar övünülen mitinglere kaç kişi katıldı? MHP yöneticilerinin "emniyet kayıtları" diyerek paylaştığı verilere göre Sivas, Bursa ve Kayseri mitinglerine katılım 30 binin üzerinde olurken Erzurum'da katılım 40 bini buldu.

"OYUMUZ YÜZDE 13-14 CİVARINDA"

MHP'nin baraj altı kaldığı dönem dahi yüzde 8'in altına düşmediğini söyleyen bir parti yöneticisi 'asıl sahanın anketinin önemli olduğunu' söylüyor. "Bu seçim sürpriz sonuçlar ortaya çıkacak" diyen parti kurmayına göre MHP'nin şu anki gerçek oyu yüzde 13-14 civarında. "Artan oylar nereden geliyor" sorusuna yanıt ise, "HDP hariç herkesten alacağız" şeklinde." ifadesini kullanıldı.

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız - Son Dakika
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