Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı - Son Dakika

Sedat Peker'in lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi'nin konferans salonunda başladı. Davanın ilk duruşması iki gün devam edecek. Duruşmada kimlik tespiti yapıldı ve savunmalara geçildi. Davanın iddianamesinde, Sedat Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 392 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şu anda ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunduğu bilinen Sedat Peker'in gıyabında yargılandığı dava, Anadolu Adliyesi 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geniş güvenlik önlemleri altında başladı. Duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle konferans salonunda yapılıyor. Duruşmaya Peker'in avukatı Ersan Barkın de katıldı.

Davada Sedat Peker ve diğer sanıklara, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "silahlı örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik", "silahla kasten yaralama" suçlamaları yöneltiliyor.

Mahkeme heyeti, tensip zaptında firari sanıklar Sedat Peker ile şoförü Ufuk Yapıcı hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.

İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALAR NELER?

İddianamede kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis isteniyor. Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmesine yol açan olay ise Cahit Çetin'in 31 Ağustos 2017'de İstanbul Çekmeköy'de silahla vurularak öldürülmesi olarak belirtiliyor.

Peker'in 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme" suçundan 250 yıldan 360 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5 yıldan 10 yıla, üç mağdura yönelik "tefecilik" suçundan 6 yıldan 18 yıla, iki kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede 9 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla, 46 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6'şar aydan 6'şar yıla, 22 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede bazı sanıkların ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede örgütün legal veya illegal iş sahibi olan bir kısım işletme sahiplerini koruma adı altında haraca bağlayarak maddi menfaat temin ettiği, çek-senet tahsilatı yaptığı ve bu şekilde toplumda korkutucu güç olarak maddi menfaat elde etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

PEKER'İN YOUTUBE VE TWİTTER PAYLAŞIMLARI

Peker, yurt dışına çıktıktan sonra YouTube hesabından yayınladığı videolarla Türkiye'de tartışmalara yol açmıştı. Birkaç ülke değiştirdikten sonra BAE'ye giden Peker'in oradan yaptığı paylaşımlar Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve videolardaki iddialar tartışmalara yol açmıştı. Daha sonra Peker'in videoları sonlanmış, bunu Türkiye'nin baskısıyla BAE'nin talep ettiği öne sürülmüştü. Peker'in YouTube videolarının sonlanmasının ardından bir süre daha devam eden Twitter paylaşımları da Kasım sonunda durmuştu.