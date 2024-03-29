Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Sığacık\'ta Miting Yaptı

Politika

Yerel seçim öncesi halk buluşmalarını sürdüren CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İsmail Yetişkin, Sığacık'ta miting yaptı. Binlerce kişi tarafından karşılanan Yetişkin, vatandaşlardan destek istedi.

Yeni dönemde tekrar aday gösterilen CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, seçime günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerde miting düzenleyerek vatandaşlara seslenen İsmail Yetişkin'in son durağı Sığacık oldu. CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar ve CHP'li belediye meclis üyesi adaylarında hazır bulunduğu miting öncesi binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle destek yürüyüşü düzenledi. Sığacık'ta düzenlenen mitingde ise binlerce kişi alanı doldurdu. Yetişkin'in sözleri sık sık sloganlarla kesilirken, "Seferihisar goca başkanla emin ellerde", "Sen, ben yok, biz varız" dövizleri dikkat çekti. Adaylığını geri çeken ve Yetişkin'e desteğini açıklayan Gelecek Partili Halil Budak da, mitinge katılanlar arasında yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, İsmail Yetişkin'e destek vererek vatandaşlardan oy istedi.

Vatandaşlara seslenen İsmail Yetişkin, Sığacık ile ilgili diğer adayların söylemlerine tepki gösterdi. Yetişkin, "2009'dan sonra Sığacık nereden nereye geldi? 15 yılda Avrupa'dan Amerika'dan turistlerin geldiği bir turizm merkezi oldu. Kimin döneminde yapıldı bunlar? Tabi ki Cumhuriyet Halk Partisi döneminde. Hiç merak etmeyin. Sığacık bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi ile cennet gibi olmaya devam edecek" diye konuştu.

Yetişkin, "Şimdi benim karşımda iki AK Parti adayı var; biri asil, biri yedek. Asil AK Parti adayı 'Sığacık'ı turizm cenneti yapacağız' diyor. Siz cenneti bırakın, önce elimizden aldığınız Girlen'i yapın. Ben size söyleyeyim; Girlen'e bir çivi çakmadılar, bundan sonra da çakmayacaklar" dedi.

Memleket Partisi adayını eleştiren Yetişkin, "Bu dördüncü adaylığı. Artık bir kendine parti kurup aday olmadığı kaldı. Onu da gelecek dönem yapar herhalde. Şimdi bu aday biliyorsunuz 1999'dan 2009'a kadar belediye başkanlığı yaptı burada. O günden beri de her seçimde aday. 2014 ve 2019'da AK Parti'den aday oldu" diye aktardı.

Yetişkin, şöyle devam etti:

"Biz 5 yıl boyunca yine işimiz gücümüz Seferihisar diyeceğiz. Sen ben yok, biz varız. Sen olmazsan bir eksiğiz. Sen varsan tamamız. Şundan emin olun; biz kazanacağız, önümüz aydınlık, önümüz zafer." - İZMİR