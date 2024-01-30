Şehirlerimizi İklim Değişikliğine Uyumlu Hale Getireceğiz

'ŞEHİRLERİMİZİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMLU HALE GETİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesi üzerine bina ettikleri vizyonun 30 yıllık belediyecilik birikimi ve Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri gücüyle ulaştığı küresel güç seviyesinin mahsulü olduğunu belirterek, "AK Parti olarak demokrasinin ve kalkınmanın yerelden başladığına inanıyoruz. Reformlar yoluyla, yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerini güçlendirerek bu yolu hep açık tuttuk. Uzun yıllara sari belediyecilik tecrübemize ve birikimimize dayalı yenilikçi yaklaşımları 'Türkiye Yüzyılı şehirleri' ile taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Erdoğan, bu doğrultuda yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerini sıralayarak, "Afetlere dayanıklı dirençli ve sağlam yerleşim yerleri kuracağız, şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz, akıllı uygulamalara ve yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu altyapılar tesis edeceğiz. Yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten, yerel yönetim anlayışını güçlendireceğiz. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı, kapsayıcılığı yüksek, sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştireceğiz. 'Güçlü aile-güçlü toplum' anlayışıyla hareket eden yerel yönetimleri destekleyeceğiz. Kültür ve medeniyet tasavvuruna sahip çıkan, bu değerleri koruyup gelecek kuşaklara taşıyan projeler yürüteceğiz. Çevreye ve doğal hayata karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan sürdürülebilir belediye yönetimlerinin daima yanında olacağız. Evlatlarımıza havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz şehirler bırakacağız. Ülkemizi mimarisi estetik, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu güvenli kentlerle donatacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİNİ İNŞA EDECEĞİZ'

Erdoğan, kırsaldaki hayat standartlarını yükselterek insanların doğup, büyüdükleri yerlerde kalmalarını teşvik edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu belediye yönetimi anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz. Katılımcılığa, kaliteli hizmet üretimine ve vatandaş memnuniyetine odaklanan yönetimlerle belediyelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Vizyonumuzun özünü oluşturan 'gerçek belediyecilik' sözümüzü şu 13 temel başlık üzerine bina ediyoruz; üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever belediyecilik. İşte bu ilkelere dayanan gerçek belediyecilik uygulamalarının ülkemize yapacağı katkıları şöyle sıralayabiliriz; gerçek belediyecilik üretken, dinamik, çağdaş ve akılcı projelerle insanımızın günlük hayatını kolaylaştıracaktır. Adil, şeffaf ve sorumlu yönetim anlayışıyla tüm bireylere güven verecektir. Erişilebilir olacak, herkesin taleplerini ve görüşlerini dikkate alacak, bunun için gereken iletişim ağlarını kuracaktır. Vizyoner projelerle geleceği öngörülebilir hale getirecektir. Şefkati ile içindeki tüm canlılarıyla şehirlerimize sahip çıkarak değer katacaktır. Sürdürülebilir çözümlerle dünyaya ve insanlığa karşı sorumluluklarını bilerek hareket edecektir. Yenilikçi ve değişime açık adımlarla geniş bir dünya görüşünün temsilcisi olacaktır. Sürekli yeni kaynaklarla desteklediği kalkınmacı uygulamalarıyla şehrin potansiyelini harekete geçirecektir. Esasen her birinin altını onlarca, yüzlerce başlıkla donatabileceğimiz tüm bu ilkelerle, yaklaşımlarla, hedeflerle, adeta tuğla tuğla 'Türkiye Yüzyılı' şehirlerini inşa edeceğiz."

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAKLA ŞEREF DUYUYORUZ'

Erdoğan, AK Parti'nin genel ve yerel her seçimde açıkladığı büyük projeleri ile bilinen bir parti olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Dikkat ederseniz son dönemdeki seçimlerde artık seçim vaatlerimizin merkezine büyük projeleri yerleştirmiyoruz. Bölgesel güç olmanın ötesinde artık küresel ölçekte söz ve iddia sahibi ülke haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye'nin her projesi zaten büyüktür. Bunun yanında asırlık altyapı ihmallerini önemli ölçüde tamamlayan Türkiye, kendini yeniden kurulmaz sancılarının yaşandığı dünyanın yeni yönetim ve ekonomi düzenine hazırlamaktadır. Yapay zekadan uzay faaliyetlerine kadar yüksek teknoloji temelli çalışmaların önemli kazandığı küresel sistemin önde gelen aktörleri arasında yer almanın mücadelesini veriyoruz. Çünkü ülkemizin sadece bugününü kurmakla ve kurtarmakla değil, aynı zamanda geleceğini inşa etmekle de mesul olduğumuzu biliyoruz. Milletimiz bize Cumhurbaşkanlığı'nda ve Meclis'te ülkeyi yönetme, belediyelerde şehirlerimize hizmet etme sorumluluğunu verirken böyle bir misyonu üzerimize yüklüyor. Hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de milletimize layık olmak, onun beklentilerini hayata geçirmek için gece gündüz çalışmakla şeref duyuyoruz."

'ESER VE HİZMET SİYASETİNİ İHMAL ETMEYECEĞİZ'

Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki hak ettiği yere çıkartma sözlerinin gerisinde kapsamlı bir vizyonun var olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adına 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz bu vizyonun hedefleri, elbette atfettiğimiz anlama uygun şekilde çok daha sofistikedir. Bu demek değil ki yatırım, eser ve hizmet siyasetimizi ihmal edeceğiz. Asla. Ülkemizin, şehirlerimizin, insanımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları yapmak rutin bir faaliyetimiz olarak hep sürecektir. Ancak odağımızın merkezini çok daha ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Dünyadaki çatışmaların önemli kısmının merkezi durumundaki bir bölgenin güven ve istikrar abidesi ülkesi olarak yoluna devam etmek öyle kolay değildir. Siyasetten ekonomiye her alanda çözmemiz gereken sorunlar, sıkıntılar, zorluklar mutlaka mevcuttur. Ülkemizi bugünkü gücüne güvenlik ve refah seviyesine getiren yönetim olarak mevcut sorunların çözüm adresi yine biziz; AK Parti. Dikkat edilirse Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ve siyasetçilerin böyle bir gündemleri zaten yoktur. Türkiye günübirlik siyaset, günübirlik polemik, günübirlik çekişme üzerine kurulu gündemlerin bedelini geri kalmışlık, ihmal edilmişlik, siyasi ve ekonomik vesayet olarak uzun yıllar boyunca ödemiştir. Belediyelerde geçtiğimiz 30 yıl, iktidarda geçtiğimiz 21 yıl bu kısır döngüyü kırarak ülkemize Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaşattığımız dönem olmuştur."