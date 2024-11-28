Şeker Pancarı Üreticileri Destek Bekliyor - Son Dakika
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Politika

Şeker Pancarı Üreticileri Destek Bekliyor

CHP'li Bektaş, şeker pancarı üreticilerine desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

28.11.2024 19:19
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CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, "Şeker pancarı üreticisine verilen destekler artan maliyetleri karşılayacak seviyeye çıkmalı, bu desteklerin zamanında ve doğru şekilde verilmesi sağlanmalı." dedi.

Bektaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kürsüye şeker pancarı ile çıktı.

Konuşmasında şeker pancarının yerli tarım üretiminin en önemli ayağı olduğunu belirten Bektaş, artan maliyetler, düşen verimlilik ve yetersiz destekler nedeniyle şeker pancarı üretiminin akamete uğradığını öne sürdü.

"Şeker pancarı üretiminde bir çöküş yaşanmaktadır."diyen Bektaş, şeker pancarı üreticilerinin yalnızca iklim krizinin değil, hatalı politikaların ve stratejisi olmayan su yönetiminin kurbanı olduğunu savundu.

Şeker pancarı konusunda iktidarın adım atmasını isteyen Bektaş, adım atılmaması durumunda ise üretimin daha da düşeceğini söyledi. Bektaş, şeker pancarı konusunda önerilerini şöyle sıraladı:

"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yarattığı sorunlar ele alınmalı bu fabrikalar çiftçiyi destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılmalı. Bu fabrikalar tekrar kamu eliyle işletilmeli. Tarımsal sulama sistemleri modernize edilmeli, enerji maliyetleri düşürülmeli. Çiftçinin elektrik maliyetini düşürecek projeler hayata geçirilmeli. Şeker pancarı üreticisine verilen destekler artan maliyetleri karşılayacak seviyeye çıkmalı, bu desteklerin zamanında ve doğru şekilde verilmesi sağlanmalı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Şeker Pancarı Üreticileri Destek Bekliyor - Son Dakika

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