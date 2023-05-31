DSP Genel Başkanı Aksakal, Demirtaş'ın "Politikayı Bırakıyorum" sözlerine cevap: Heykel işinden vazgeçtin galiba - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DSP Genel Başkanı Aksakal, Demirtaş'ın "Politikayı Bırakıyorum" sözlerine cevap: Heykel işinden vazgeçtin galiba

31.05.2023 19:45

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" diyerek aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Demirtaş'ın bu paylaşımını alıntılayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Daha karpuz kesecektik? Hayırdır, heykel işinden vazgeçtin galiba" diye cevap verdi.

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza atarak aktif siyaseti bıraktığını ifade etti.

DEMİRTAŞ: AKTİF POLİTİKAYI BIRAKIYORUM

Demirtaş yaptığı paylaşımda "Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

AKSAKAL'DAN CEVAP: HEYKEL İŞİNDEN VAZGEÇTİN GALİBA

Demirtaş'ın bu kararı siyaset gündemine bomba gibi düşerken seçimlerde Cumhur İttifakı saflarında yer alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan sürpriz bir çıkış geldi. Demirtaş'ın geçmiş yıllarda sarf ettiği "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözlerine atıfta bulunan Aksakal, "Daha karpuz kesecektik? Hayırdır, heykel işinden vazgeçtin galiba.." diye cevap verdi.

İşte Önder Aksakal'ın o paylaşımı;

DSP Genel Başkanı Aksakal, Demirtaş'ın 'Politikayı Bırakıyorum' sözlerine cevap verdi: Daha karpuz kesecektik
YORUMLAR
500

Selahattin Demirtaş, Aksakal, Dsp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal, Demirtaş'ın 'Politikayı Bırakıyorum' sözlerine cevap: Heykel işinden vazgeçtin galiba - Son Dakika


Son Dakika
19:44 Köpekbalıkları yunusu parçaladı: Korku veren anlar kameraya yansıdı
19:38 Köpekbalıkları yunusu parçaladı: Korku veren anlar kameraya yansıdı
19:37 Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Gündemlerinde iki konu başlığı vardı
19:37 Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Bakan Soylu yeni kabinede yok, işte yerine geçeceği konuşulan sim
19:33 Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Gündemlerinde iki konu başlığı vardı
19:31 Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Bakan Soylu yeni kabinede yok, işte yerine geçeceği konuşulan sim
19:19 Altın geldi! Milli tekvandocu Merve Dinçel dünya şampiyonu
19:19 Geleceği merak konusuydu! Federasyon Başkanı, Messi'yi açık açık davet etti
19:13 Geleceği merak konusuydu! Federasyon Başkanı, Messi'yi açık açık davet etti
19:13 Altın geldi! Milli tekvandocu Merve Dinçel dünya şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 20:15:23. #1.12#
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal, Demirtaş'ın "Politikayı Bırakıyorum" sözlerine cevap: Heykel işinden vazgeçtin galiba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement