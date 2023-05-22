Selahattin Demirtaş'ın "Siyasi şantaj" paylaşımının sırrı! Arka planında Ümit Özdağ'ın şartı var: "Demirtaş'ın cezaevinde kalması"

Yaklaşık 7 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüğü günün akşamında dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"KİMSE HAPİSLİĞİM ÜZERİNDEN KİRLİ HESAP YAPMASIN"

Demirtaş paylaşımında "Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın. Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin" ifadelerine yer verdi.

ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA "DEMİRTAŞ" ŞARTI

Peki Demirtaş'ın buradaki mesajı kimeydi? Çok geçmeden yapılan bu paylaşımın sırrı ortaya çıktı. Kulislerde konuşulanlara göre; o gün 2. turda kimi destekleyecekleri merak konusu olan Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede "Demirtaş içeride kalmaya devam edecek" şartını sundu. Bunu haber alan Demirtaş'ın da "Yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj yapmayın" restini çektiği öne sürüldü.