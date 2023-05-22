Selahattin Demirtaş'ın "Siyasi şantaj" paylaşımının sırrı! Arka planında Ümit Özdağ'ın şartı var: "Demirtaş'ın cezaevinde kalması" - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Selahattin Demirtaş'ın "Siyasi şantaj" paylaşımının sırrı! Arka planında Ümit Özdağ'ın şartı var: "Demirtaş'ın cezaevinde kalması"

22.05.2023 13:46

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın." paylaşımının sırrı ortaya çıktı. 2. turda kimi destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde destek için Demirtaş'ın cezaevinde kalması şartını öne sürdüğü ve aynı gün Demirtaş'ın söz konusu paylaşımı yaptığı öğrenildi.

Yaklaşık 7 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüğü günün akşamında dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"KİMSE HAPİSLİĞİM ÜZERİNDEN KİRLİ HESAP YAPMASIN"

Demirtaş paylaşımında "Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın. Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin" ifadelerine yer verdi.

ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA "DEMİRTAŞ" ŞARTI

Peki Demirtaş'ın buradaki mesajı kimeydi? Çok geçmeden yapılan bu paylaşımın sırrı ortaya çıktı. Kulislerde konuşulanlara göre; o gün 2. turda kimi destekleyecekleri merak konusu olan Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede "Demirtaş içeride kalmaya devam edecek" şartını sundu. Bunu haber alan Demirtaş'ın da "Yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj yapmayın" restini çektiği öne sürüldü.

YORUMLAR
500
Demirtaş'ın 'Siyasi şantaj' paylaşımının sırrı! Arka planında Ümit Özdağ'ın şartı var Demirtaş'ın 'Siyasi şantaj' paylaşımının sırrı! Arka planında Ümit Özdağ'ın şartı var

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'ın 'Siyasi şantaj' paylaşımının sırrı! Arka planında Ümit Özdağ'ın şartı var: 'Demirtaş'ın cezaevinde kalması' - Son Dakika


Son Dakika
15:10 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital yayın platformu Netflix'e yüklendi: Her filmde illaki bir eşcinsellik vurgusu yapıyorlar
15:03 Facebook'un ana şirketi olan Meta'ya, Avrupa Birliği'nden 1.3 milyar dolarlık para cezası
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması tarafından getirilen açık bardaktan su içmemesi gündem olurken, görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu
14:57 Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimlerde müşahitlik yapacak
14:57 Bakan Soylu'dan Netflix tepkisi: Her filmde illaki bir eşcinsellik vurgusu yapıyorlar
14:57 Altınordu, kulübün devredildiği iddialarını reddetti: Herhangi bir resmi görüşme yapılmadı
14:48 "İttifak" kararı öncesi ABD basınından ortalığı karıştıracak Sinan Oğan yorumu
14:47 Altınordu, kulübün devredildiği iddialarını yalanladı: Herhangi bir resmi görüşme yapılmadı
14:44 Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimde müşahitlik yapacak
14:27 İranlı şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan, sahte pasaportla Almanya'ya kaçarken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2023 15:18:26. #1.12#
SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'ın "Siyasi şantaj" paylaşımının sırrı! Arka planında Ümit Özdağ'ın şartı var: "Demirtaş'ın cezaevinde kalması" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement