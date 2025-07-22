Selami Ersen, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Olarak Atandı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü olan Selami Ersen, Tarım ve Orman Bakanlığı rotasyon kararıyla Bakan Müşavirliği görevine atandı. Ersen, uzun yıllardır sürdürdüğü kamu hizmetine Ankara'da devam edecek.

6 yıldır Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini sürdüren Ersen, rotasyon kararıyla Bakan Müşavirliği görevine atandı. Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Ersen'in yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Selami Ersen'e uzun yıllar şehrimize yaptığı çok değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığının rotasyon kararı ile Bakan Müşavirliğine atanmıştır. Yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

1974 yılında Bayburt'ta doğan Selami Ersen ilk, orta ve lise öğrenimini Demirözü ilçesinde tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olan Ersen, meslek hayatına Erzurum Yem Sanayi işletmesinde İşletme Müdürü olarak başladı.

1998 yılında Ankara'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak kamu hizmetine adım atan Ersen, 1999 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına geçiş yaparak Bayburt İl Tarım Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev aldı.

İl Tarım Müdürlüğü bünyesinde destekleme, koruma-kontrol ve proje-istatistik gibi çeşitli birimlerde mühendislik ve şube müdürlüğü görevlerinde bulunan Ersen, 2000-2009 yılları arasında Demirözü İlçe Tarım Müdürlüğünü yürüttü. Ersen, 2004-2009 yılları arasında Avrupa Birliği proje koordinatörlüğü görevini üstlendi, 2009-2019 yılları arasında ise Demirözü Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

15 Ağustos 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Selami Ersen, yaklaşık 6 yıl boyunca bu görevini sürdürüyordu. Alınan yeni kararla birlikte Ersen, Bakan Müşavirliği görevine getirildi. - BAYBURT