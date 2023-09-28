Selçuk Bayraktar'dan siyaset mesajı: İşimize takoz koyulursa mücadelenin her türlüsünü yaparım

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, dün akşam canlı yayında önemli mesajlar verdi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaseti bıraktıktan sonra Selçuk Bayraktar yerini alacak" iddiasına ilişkin konuşan Bayraktar; "Birileri garip garip bahanelerle, harici ajandalarla bu işlerin önüne takoz koyacaksa her türlü mücadeleyi yaparız." dedi. Bayraktar ayrıca sunucuya da "Peki bana oy verir misiniz?" diye sormayı ihmal etmedi.

"NEDEN BİZE AMBARGO KONULDUĞUNDA SEVİNİYORLAR?"

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete girmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu. Bayraktar konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Daha önce 'Mücadele bunu gerektirse bundan çekinmem' dedim. Biz toplumla beraber Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek için bir mücadele veriyoruz. Bir anlamda bir duygu paylaşımı yaşıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu bir siyasi söylem. Birileri 'Bunları dışardan alalım, haz ülkesi olalım' diyebilir. Birileri bu hamleden rahatsız oluyor. Niye bundan rahatsız oluyorlar? Başka ajandaları olabilir. Veci Hürkuş neden parodi karakter haline getirildi? Sekteye uğramış medeniyet çocuklarıyız. Savunma sanayisinde 20 sene önce yüzde 80 oranında dışa bağımlıydık. Şuan yerli katkı yüzde 80. Birileri neden bize ambargo konduğunda seviniyor? Gönüllere girdiysek siyasete girmemize gerek yok. Birileri garip garip bahanelerle, harici ajandalarla bu işlerin önüne takoz koyacaksa her türlü mücadeleyi yaparız. Farazi şeyler üzerinden konuşmaya gerek yok.

"ÖNÜMÜZE NE ÇIKACAK BİLMİYORUZ"

Şuan benim önümde buradaki çocuklarla yapacağım çok şey var. Onlar bana 'Ağabey' diyor, ben de onlara kardeşim diyorum. Ben bu işleri yaparken iç huzurum çok fazla. İç huzurunuz bu kadar varsa neden kulvar değiştirirsiniz ki? Ben insanların bu yapılan işlere teveccühü görüyorum. Benim bir yolum var ve orada ilerliyorum. Ama önümüze ne çıkacak bilmiyoruz.

"SİHA'LARI KULLANDIĞIMIZDA İLK SES TANRIKULU'NDAN GELDİ"

Biz SİHA'lar ilk kullandığımızda ilk ses Meclis'ten, Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Biz sesin neden oradan geldiğini biliyoruz. Zihniyetin ne olduğunu biliyoruz. Not ediyoruz biz de. Biz tam bağımsız ve müreffeh olacağız. Bu işleri yok edeceklerini ortaya koyuyorlar. Devrim otomobilini yok edenler de 'Biz bu ülkenin geleceğini karartıyoruz' demediler. Başka bir şey söylediler. Biz bu projeleri kökleştirmeye çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi kökleşsin istiyoruz. Bu da toplumda yaygın hale gelmesiyle olur. Bunun için 9'uncu TEKNOFEST'i yapıyoruz"