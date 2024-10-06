Selçuk Belediye Başkanı'ndan SGK Borçları İçin Birlik Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Selçuk Belediye Başkanı'ndan SGK Borçları İçin Birlik Çağrısı

Selçuk Belediye Başkanı\'ndan SGK Borçları İçin Birlik Çağrısı

Selçuk Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, SGK borçları ve İller Bankası payının yetersizliği konusunda AK Partili meclis üyelerine çağrıda bulundu. Başkan, Selçuk Belediyesi’nin ve vatandaşın savunuculuğunu yapacaklarını vurguladı.

06.10.2024 11:16  Güncelleme: 11:17
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Selçuk Belediyesi Meclisi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, dilek ve temenniler kısmında SGK borçları konusunda AK Partili meclis üyelerine çağrı yaptı. Başkan Sengel, "Hükümetin sözcülüğünü değil, Selçuk Belediyesinin, vatandaşın savunuculuğunu yapacağız burada. Haydi, sizin temsilciniz, bizim temsilcimiz SGK'ya birlikte gidelim ve diyelim ki; al kardeşim bitti gitti" dedi.

Selçuk Belediyesi Meclisi Ekim Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Selçuk Belediyesinin mali durumu ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Biz bu teminatları bile vermek durumunda değiliz. O da devlet kurumu, biz de devlet kurumuyuz. AK Partili belediyeler de cami yerini bile kabul ediyorlar. Bizden istemedikleri şey kalmıyor. 'İnşaat yapmaya hazır mı', 'sadece tarım arazisi olması yetmez.' Yer beğendiremiyoruz. 'Üzerinde hiçbir şey olmasın', 'Üzerinde hemen inşaata gidilsin'. Kime verilecekse ne yapılacaksa çok merak ediyoruz" dedi.

"5 milyon turistin girdiği bir yere İller Bankasının payı bu olamaz"

Selçuk'un İller Bankasından aldığı payın yetersiz olduğunu savunan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "38 bin nüfusa göre İller Bankası payının belirlenmesini de esefle kınıyorum. Efes Antik Kenti'nin olduğu, 5 milyon turistin girdiği bir yere İller Bankası'nın payı bu olamaz. Bu yetmiyormuş gibi yeni yapılacak olan otoparkın ihale sözleşmesinde ya da şartnamesinde Selçuk Belediyesinin olmaması ve elinden alınması tehdidi ile uğraşırken yine tek gelirimiz olan Meryem Ana ile ilgili sürüncemede durmak da buna dahil" diye konuştu.

"'Efes bizimdir' ortaklaşmanın işidir"

AK Parti sıralarına seslenen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Herkesi uyarıyorum şimdi. Geçen dönem Efes bizimdir diye başladığımız iş ortaklaşmanın işidir. Hükümetin sözcülüğünü değil, Selçuk Belediyesinin, vatandaşının savunuculuğunu yapacağız burada. Tekrar söylüyorum, eğer ki Meryem Ana otoparkı giderse, Efes Alt Kapı otoparkı değiştiriyorum mevzusuna giderse, yazalım hep beraber Bakanlar Kurulu'na, kapatsınlar Selçuk Belediyesini. İşte o zaman hepiniz rahat edersiniz. Haydi, sizin temsilciniz, bizim temsilcimiz SGK'ya birlikte gidelim ve diyelim ki; al kardeşim bitti gitti. Varsa gücümüz bunlara kullanacağız. Bir arada hareket edip çözdüğümüz birçok problem sebebiyle geçmiş dönemlerde katkısı olanlarla biraz sohbet etmenizi isterim bu memleket için, bu memleketi temsil etmiş olan meclisi için" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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