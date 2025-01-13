Saadet- Gelecek Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erken seçim ihtimali, muhalefetin geleceği ve Türkiye'deki siyasi süreçlerle ilgili görüşlerini paylaşan Özdağ, üç partinin tüzel yapılarının korunacağını belirtti.
Programda ittifak stratejileri üzerine konuşan Selçuk Özdağ, Gelecek, Saadet ve DEVA Partilerinin tüzel kişiliklerini koruyacağını ifade etti. Erken seçim ihtimaline de değinen Özdağ, "İleride yapılacak bir erken seçim için işbirliği olabilir" dedi.
Türkiye'deki terörle mücadele sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Özdağ, "Terör örgütünün silahlarını bırakıp teslim olması bir çağrıyla oluyorsa, olsun. Silahlar bırakılacaksa bu süreci neden desteklemeyelim?" şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet performansını da değerlendiren Selçuk Özdağ, "CHP'nin daha ciddi muhalefet yapmasına vesile oluruz" diyerek partiler arası işbirliğine açık olduklarının altını çizdi.
Son Dakika › Politika › Selçuk Özdağ: Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi tüzel kişiliklerini muhafaza edecek - Son Dakika
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