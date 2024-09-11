Selçuklu Belediyesi, Yazır Mahallesi\'ne kazandırdığı sosyal tesislerle memnuniyet sağlıyor

Politika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçeye kazandırdıkları sosyal tesislere olan ilgi ve memnuniyetin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Selçuklu Belediyesi ilçenin farklı noktalarına kazandırdığı sosyal tesisler ile vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına zenginlik katmaya devam ediyor. Bu çerçevede Yazır Mahallesi'ne kazandırılan Yazır Sosyal Tesisi sunduğu örnek hizmetler ile ilçeye değer katarken mahalle sakinleri için de önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Tesis bünyesinde yer alan İlk Adım Ebe-Gebe Okulu da anne adaylarının sağlıklı bir doğum süreci geçirebilmeleri için faaliyetlerini sürdürüyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her yaş grubundan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Yazır Sosyal Tesisi'ni ziyaret ederek sunulan hizmetlerle alakalı tesis personelinden bilgi aldı. Tesis içerisinde yer alan İlk adım Ebe-Gebe Okulu'nda sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, ziyaret çerçevesinde tesislerden hizmet alan vatandaşlarla da görüştü.

"Hemşehrilerimizin, her alanda memnuniyetini önceliyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak vatandaşların istek, öneri ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "İlçemizin fiziki ihtiyaçlarının yanında sosyal yaşamın gelişimine de aynı derecede özen gösteriyoruz. Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Türkiye'nin örnek ve öncü belediyelerindeniz ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ilçemize değer katıyor. Bu kapsamda Selçuklu'nun en yoğun nüfusuna sahip olan Yazır Mahallemize kazandırdığımız Yazır Sosyal Tesisimiz mimarisinin yanı sıra fonksiyonel özellikleriyle her yaş grubundan vatandaşımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Hemşehrilerimiz bu tesiste hem keyifli vakit geçiriyor hem de eğitim, sağlık, spor ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Hemşehrilerimizin bu ilgisi ve hizmetlerden duydukları memnuniyet bizleri de mutlu ediyor. Selçuklumuzun her köşesinde modern tesislerimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu anlamda tesisimizde görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA