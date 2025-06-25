Sema Silkin Ün'den Milli Güvenlik Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Sema Silkin Ün'den Milli Güvenlik Çağrısı

Sema Silkin Ün\'den Milli Güvenlik Çağrısı
25.06.2025 14:46
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Gelecek Partisi Milletvekili Ün, Türkiye'nin güvenliği için Kürecik Radar Üssü'nün TSK'ya devredilmesi gerektiğini vurguladı.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail- İran geriliminden yola çıkarak Türkiye'nin milli güvenlik stratejisini sordu. Milletvekili Ün, özellikle Malatya'daki Kürecik radar üssünün Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olması gerektiğini belirterek; "Bölgenin kalbinde NATO değil, Türkiye'nin güvenliği esas alınmalı" dedi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'de hedefine ulaşamayınca yönünü İran'a çevirdiğini, ABD'yi de bu genişletilmiş savaşa dahil ettiğini söyleyerek Türkiye'nin milli güvenlik stratejisine dikkat çekti. Milletvekili Ün, kritik uyarılarda bulunarak Kürecik Radar Üssü başta olmak üzere pek çok konuda hükümete seslendi. Ün "İsrail-Türkiye çifte vatandaşları İsrail ordusunda savaş suçu işliyor, sonra ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye dönüyorlar" dedi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının zamanlamasına dikkat çeken Milletvekili Ün, bunun doğrudan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısıyla örtüştüğüne dikkat çekti. Ün, "İsrail, 'Siz kınayadurun, ben aranızdan birini bombalıyorum' demiştir. Bu, yalnızca İran'a değil tüm İslam coğrafyasına yapılmış bir mesaj saldırısıdır" diye konuştu.

"Kürecik, TSK'nın denetiminde olmalı"

Malatya'daki Kürecik Radar Üssü ile ilgili olarak Meclis kürsüsünden seslenen Ün, "Kürecik gibi istihbari anlamda kritik bir tesisin tamamıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetimine geçirilmesi yönünde bir adım atıldı mı? Savunma sanayii, nükleer silahsızlanma ve çifte vatandaşlar güvenlik zafiyeti mi? İsrail ordusunda sözde askerlik, özde teröristlik yapan her çifte vatandaş potansiyel MOSSAD ajanıdır. Çifti vatandaşlar İsrail ordusunda hangi eğitimleri alıyorlar? Buradan hangi bilgilerle gidiyorlar? Dönünce hangi emirleri uygulamak üzere geliyorlar? Bu soruların cevabını araştırdınız mı?" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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