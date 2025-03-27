Sema Silkin Ün: Ekonomik Kriz ve Yolsuzluk Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Sema Silkin Ün: Ekonomik Kriz ve Yolsuzluk Uyarısı

Sema Silkin Ün: Ekonomik Kriz ve Yolsuzluk Uyarısı

Denizli Milletvekili Ün, ekonomik sorunlara ve yolsuzlukla mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu.

27.03.2025 14:40
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM'de yaptığı konuşmada yaşanan ekonomik gelişmelere değinerek, ekonomik zorluklarla baş etmeye çalışan milletin ağır bedeller ödemeye devam ettiğine dikkat çekti.

Geride kalan üç beş günde yaşanan olaylardan sonra ekonomideki tabloda yaşanan hareketliliği anlatan Milletvekili Ün, "Borsadaki şirketlerin piyasa değeri 2 trilyon lira düştü. Yatırımcıların dövize geçişi hızlandı. Gösterge faizleri yüzde 37'den yüzde 44'e yükseldi. Hazinenin borçlanma maliyeti 7,5 puan arttı, risk primimiz 250 puandan 328 puana yükseldi. Bu riske bağlı olarak da elbette dış borçlanma faiz maliyetimiz arttı, kur fırlamalarının önüne geçmek için 21 aydır biriktirilen rezervlerden 25 milyar dolar eksildi. 15 milyar doların üzerinde sıcak para çıkışı olduğunu ifade ediyorlar. Yani 'Rasyonaliteye geçiyoruz' dediğiniz 2023 ekonomi modelini çöpe atmış oluyorsunuz. Bu bedel ne uğruna ödendi? AB'yle ilişkilerde yeni fazlara geçme fırsatı doğmuşken, terör meselesini bizlerin de destek olduğu üzere ülkenin gündeminden çıkarma iradesini ortaya koymuşken, coğrafyamızda Türkiye'nin tezleri kabul görmeye başlamışken, makro gelişmelerin iyileşme gösterdiği ifade edilirken neden bunlar yaşanıyor" dedi.

Siyasi ahlak ve yolsuzluklarla mücadele

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Başkanlığı döneminden itibaren siyasi ahlak yasası ve yolsuzluklarla mücadele yasasının çıkarılması gerektiğini anlattıklarını belirten Milletvekili Ün, "Bu çağrılarımıza kulak asılmadığını gördükçe de yolsuzlukla gerçek manada mücadele edildiğini düşünmüyoruz. İhtimal vermiyorum ve umut ediyorum ama bir kayyum ataması söz konusu olursa bunun maliyetinin çok daha ağır olabileceğini. Bunun olmayacağına inanıyorum açıkçası. Yalnız bir hususa dair endişemi ifade etmek istiyorum. Özellikle çeşitli uluslararası kaynaklardan edindiğimiz, ister 'iddia' deyin ister 'bilgi' deyin isterseniz 'kanaat' deyin, Kanal İstanbul'un yapılacağı yönünde bir algı var. Bakan Murat Kurum, başkan adaylığı sürecinde Kanal İstanbul Projesi'ni doğru bir şekilde gündeminden de vaatlerinden de çıkarmıştı, umarım, bu geçici bir irade değildir. Malum sürecin hayata geçmesiyle adaya dönüşecek İstanbul'un en başta güvenliğine zarar verecek olan bu proje yapılma aşamasına evirilmeyecektir diyorum. Bunu bir not olarak düşmek istiyorum. Demokratik tepkisini göstermekten aciz şuursuzların ahlaksızca Cumhurbaşkanımızın merhum annelerine küfürlü saldırılarını da Dilek İmamoğlu'na yönelen çirkin hakareti de kınadığımı, telin ettiğimi ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sema Silkin Ün: Ekonomik Kriz ve Yolsuzluk Uyarısı - Son Dakika

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