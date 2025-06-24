Sema Silkin Ün: Mossad Tehdit Oluşturuyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İran – İsrail savaşının bölgedeki ateş çemberinin son örneği olduğunu belirterek, "Mossad çeteleri yalnızca sınır ötesinde değil, devletlerin kalbinde bile sabotajlarla operasyon yürütebiliyor" dedi.

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bölgenin ateş çemberinde olduğunu kaydeden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "İran-İsrail savaşıyla birlikte gördük ki, Mossad çeteleri yalnızca sınır ötesinde değil, devletlerin kalbinde bile sabotajlarla operasyon yürütebiliyor. İran'ın içinde, bir istihbarat örgütü adeta devleti felç etti. Biz, haftalardır uyarıyoruz; Türkiye-İsrail çifte vatandaşları gidip İsrail ordusunda silah kuşanıyor, sonra elini kolunu sallayarak Türkiye'ye dönüyor. Bunun bir güvenlik riski olduğu açık. Bu insanlardan hangisi burada ne yapacak, kimse bilmiyor. Dedik ki; bu konuda yasal düzenleme yapın, engel oluşturun. Ne yaptılar? Milletin güvenliğini önceleyeceklerine, döndüler küresel siyonist çetenin kayığına bindiler. ve şimdi de bu milletin önüne, dijital esaretin altyapısı olacak İklim Kanununu yeniden koyuyorlar. Yazıktır, günahtır. Allah'tan korkun" diye konuştu. - DENİZLİ