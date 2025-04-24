17. Dönem Manisa milletvekili Şen İsmet Turhangil için TBMM'de tören düzenlendi

ANKARA - 17. Dönem Manisa milletvekili Şen İsmet Turhangil için TBMM'de tören düzenlendi.

TBM Şeref merdivenlerinde Turhangil için tören düzenlendi. Törene, CHP Genel başkanı Özgür özel, TBMM İdari Amiri Sermet Atay, TBMM İdari Amiri Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM eski Başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve ailesi katıldı. Turhangil'in özgeçmişi okundu. Daha sonra Turhangil için dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Turhangil'in cenazesi, Cuma günü Manisa ili Şehzadeler Hatuniye Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından 1. Çatal Asri Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.