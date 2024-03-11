DEM Parti Milletvekili Şenyaşar: Adalet mücadelesini sürdüreceğiz

Politika

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, 2018 yılında ailesine yönelik saldırıya ilişkin annesi Emine Şenyaşar ile Adalet Bakanlığı önünde "adalet mücadelesini" sürdüreceklerini belirtti.

Şenyaşar, Meclis'te annesi Emine Şenyaşar ile düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında ailesinden üç kişinin Suruç Devlet Hastanesinde uğradıkları saldırı sonucunda öldürüldüğünü hatırlattı.

Annesinin "adalet mücadelesi" için ikinci kez Ankara'ya geldiğini belirten Şenyaşar, adaletin sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Saldırıdan sağ kurtulan kardeşinin cezaevinde olduğunu aktaran Şenyaşar, annesinin daha önce Adalet Bakanı ile görüşerek oğlu Fadıl'ın tutuksuz yargılanmasını istediğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı tarafından annesine verilen sözlerin yerine getirilmediğini savunan Şenyaşar, "Annem, Adalet Bakanlığı önündeki adalet mücadelesine devam etme kararı aldı. Bugün iftarımızı Adalet Bakanlığı önünde açacağız." diye konuştu.