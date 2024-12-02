Serdivan Belediyesi Aralık Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Serdivan Belediyesi Aralık Toplantısı Gerçekleşti

Serdivan Belediyesi Aralık Toplantısı Gerçekleşti

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Aralık ayı meclis toplantısında Sakarya'nın önemine değinerek, yeni yıl planlarını ve projelerini paylaştı. Başkan Çelik, şehrin güzelliklerinin ve insanlarının gayretinin bu başarıda büyük rol oynadığını vurguladı.

02.12.2024 17:12  Güncelleme: 17:13
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Serdivan Belediyesi Meclisi Aralık ayı toplantısı Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik başkanlığında gerçekleşti.

Sakarya'nın il oluşunun yıldönümü vesilesiyle tebriklerini ileten Başkan Çelik, 70 yıldır gayret edip Sakarya'yı bugünlere getiren, bu şehre emek veren herkese teşekkür ettiğini belirtirken, ahirete irtihal eden büyükleri de rahmetle andığını dile getirdi. Sakarya'nın bugün Türkiye'nin en güzel ve en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, şehrin doğal güzellikleri, konumu kadar bu şehirde yaşayan insanların güzelliği ve gayreti sayesinde bu noktalara ulaşıldığını ifade etti. Gündem dışı söz alan parti grup sözcüleri yeni yıl dileklerini iletirken, bir yılı geride bıraktıklarını belirten Başkan Osman Çelik; yeni yılda da Serdivan genelinde asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini, temel belediyecilik uygulamalarının yanı sıra sosyal belediyecilik, spor, kültür ve sanat alanlarında da farklı projelerle Serdivanlılara hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Meclis gündeminde yer alan 5 madde oy birliğiyle kabul edilirken 1 madde oy çokluğuyla kabul edildi. Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada bir sonraki meclis görüşmesinin 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirileceği belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Serdivan Belediyesi Aralık Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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