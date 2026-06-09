Sevigen: CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika
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Sevigen: CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur

Sevigen: CHP\'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'dur
09.06.2026 18:42
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Eski Bakan Mehmet Sevigen, CHP'nin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurguladı.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "CHP'nin bir tane genel başkanı var. O da Genel Başkan Kemal Bey'dir. İsteseniz de istemeseniz de" dedi.

Sevigen, CHP Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamalar öncesi konuştu. CHP'nin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Sevigen, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önündeki olayların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. CHP'nin Özgür Özel'e bütün imkanları tanıdığını da ayrıca vurgulayan Sevigen, Özel tarafının yanlış yaptığını sözlerine ekledi.

"Partinin bir tane genel başkanı var. O Genel Başkan Kemal Bey'dir"

CHP'nin Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayan Sevigen, "Kemal Bey sağduyulu davranarak arkadaşlarını buraya çağırdı. Diğer arkadaşların böyle bir kaygısı ve düşüncesi yok. Çünkü onların dokunulmazlıkları var ama dışarıda bulunan arkadaşların dokunulmazlıkları yok. Onlar birbirine girdikleri zaman aynı mahalleye, aynı şehre gidecekler. Yarın orda birbirlerine girecekler ama Kemal Bey buna fırsat vermedi. İşin asıl çözülmesi gereken tarafının Özgür Bey ve arkadaşlarının çözmesi gerekirdi. CHP'nin bir tane genel başkanı var. O da Genel Başkan Kemal Bey'dir. İsteseniz de istemeseniz de. Bu kurul karar vermiş, artık kesinleşmiş. Bu mücadeleyi yaparsanız üzülürsünüz, mahkemeye, yargıya gidersiniz. Genel Başkan diyor ki' ben Grup Başkanıyla beraber çalışırım'. Grup Başkanı da gelip grupta konuşacağım diyor. Ama gece vakti milletvekilliği çoğunluğu var diye kurul odasını kapatmak, işgal etmek ve danışmanlarını götürmek hoş değil. Böyle bir görüntü Özgür Bey'in hoşuna gidiyor mu acaba? Bu parti sana bütün imkanları tanımış, büyük ihtimalle Kemal Bey tarafından tanındı. Yanlış yapıyorlar. Ümit ediyorum ki akılları başlarına gelir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sevigen: CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika

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