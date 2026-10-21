Şeyb Sınır Kapısı'nda Irak'ın kapatma kararı yolcu ve ticari araçları etkiledi - Son Dakika
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Şeyb Sınır Kapısı'nda Irak'ın kapatma kararı yolcu ve ticari araçları etkiledi

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Irak, İran sınırındaki Şeyb Sınır Kapısı'nı güvenlik incelemesi ve kaçakçılığı durdurmak için bir sonraki duyuruya kadar yolculara, araçlara ve ticari kamyonlara kapattı. İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, kararın Tahran'a bildirilmediğini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Irak yönetiminin İran sınırındaki Şeyb Sınır Kapısı'nı bir sonraki duyuruya kadar yolculara, araçlara ve ticari kamyonlara kapattığı belirtildi.

Reuters haber ajansı Irak sınır yetkilisine dayandırdığı haberinde, Irak'ın İran ile olan Şeyb Sınır Kapıs'ını güvenlik incelemesi yapmak ve yasaklı maddelerin kaçakçılığını durdurmak amacıyla kapattığını aktardı. Sınırda bulunan diğer iki kaynağa göre sınır kapısı, bir sonraki duyuruya kadar yolculara, araçlara ve ticari kamyonlara kapalı kalacak.

"Irak hükümetinin kararı"

İran'ın Huzistan Eyaleti Güvenlik ve Polis İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı Valiollah Hayati de İran'da Chazabeh olarak bilinen Şeyb Sınır Kapısının ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını ve bu kararın Irak hükümeti tarafından alındığını belirtti. Hayati, sınır geçiş noktasındaki operasyonların yeniden başlatılması için İran İçişleri Bakanlığı ile Iraklı yetkililer arasında istişarelerin devam ettiğini söyledi.

Irak sınır geçiş yetkilisi de Reuters'e yaptığı açıklamada, Şeyb'deki mevcut güvenlik önlemlerinin zayıf ve yetersiz olduğunu söyledi.

"Karar, Tahran'a bildirilmedi"

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivend ise yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin "bir sınır kapısını birkaç gün gibi uzun bir süre için kapatmayı planlaması durumunda bunu Tahran'ı bildirmekle yükümlü" olduğunu ifade etti. Bunun iki ülke arasında imzalanan bir anlaşmaya uygun olarak yapılması gerektiğini söyleyen

Zeynivend, "Ancak, Huzistan'daki Chazabeh (Şeyb) Sınır Kapısı ile ilgili olarak böyle bir bildirim yapılmadı" dedi.

Öte yandan, Irak Eylül ayında, bölgesel güvenliği güçlendirmek ve sınır kontrolünü sıkılaştırmak amacıyla Irak topraklarından Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılara karşılık olarak Şeyb de dahil olmak üzere İran ile 3 sınır kapısını geçici olarak kapatmıştı.

Kaynak: İHA
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