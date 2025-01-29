CHP'li Oya Tekin'den eski başkana şok suçlama: BM yardım kolilerini seçimde dağıttı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Oya Tekin'den eski başkana şok suçlama: BM yardım kolilerini seçimde dağıttı

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Haciz işlemi başlatılan Adana'nın CHP'li Seyhan Belediyesi'nde Başkan Oya Tekin, daha önce CHP'den İYİ Parti'ye geçen eski başkan Akif Kemal Akay'ın seçim döneminde Birleşmiş Milletler yardım kolilerini seçim yardımı olarak dağıttığını öne sürdü.

29.01.2025 17:08  Güncelleme: 17:49
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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP'den İYİ Parti'ye geçen önceki dönem belediye başkanı Akif Kemal Akay'ın seçim döneminde Birleşmiş Milletler'den (BM) gelen kolilerin seçim yardımı olarak dağıtıldığını söyledi.

CHP'Lİ SEYHAN BELEDİYESİ'NE HACİZ

Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin'in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı'na, dün önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediyeye gelen icra memurları, Başkan Tekin'in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek kamyonete yükledi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Haciz Açıklaması ve Seçim Yardımı İddiası

BELEDİYE BAŞKANI OYA TEKİN: BAZEN GÜNDE 3 HACİZ GELİYOR

Bugün öğle saatlerinde belediye önünde basın açıklaması düzenleyen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Dün makamdan alınan 2-3 koltuk 2 milyar lirayı aşan borcu tabi ki ödeyemez. Buradaki amaç bizleri iş yapamaz hale getirmek. Burada dün sembolik bir haciz uygulandı. Bizler için bu bir sürpriz değildi. Bizler sonucun buraya geleceğini biliyorduk. 9 aydır bu belediyeye her gün haciz geliyor. Bazen günde 1 bazen de günde 3 haciz geliyor. 1 Nisan itibarıyla göreve geldiğimizde bu borçlu yapıyı öğrenmiştik. Buradaki tabloyu 9 ayın sonunda ilan ediyoruz. 1 Nisan itibarıyla geldiğimizde 2 milyar 467 milyon lira borcumuz vardı" ifadelerini kullandı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Haciz Açıklaması ve Seçim Yardımı İddiası
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

"BM YARDIM PAKETLERİNİ SEÇİM YARDIMI OLARAK DAĞITTILAR"

Belediye başkanlığı seçiminde CHP'den İYİ Parti'ye geçen önceki dönem belediye başkanı Akif Kemal Akay hakkında da konuşan Oya Tekin, daha sonra şunları söyledi: "Belediyenin tüm olanaklarını seçimlerde kullanan ve öyle aşırıya gidip Birleşmiş Milletler'den gelen yardım kolilerinin üzerindeki etiketleri çıkartıp seçim yardımı olarak dağıtan bir yönetim ile karşı karşıya kalmıştık. Şu anda savcılıkta soruşturma sürüyor. Bu borç var iken tasarruf tedbirleri geldi ve sonra vergi, SGK borçları için kesintiler başladı. Tıkandık. Bir de seçim öncesi toplu iş sözleşmesi yapıldı. Toplu iş sözleşmesinde hiç olmayacak şekilde taban ücretlere yüzde 140'lara varan artış yapıldı. Bu artışlarla mali disiplin ve mali denge alt üst olmuş durumda. Biz işçi, emekçi düşmanı değiliz."

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Haciz Açıklaması ve Seçim Yardımı İddiası

Öte yandan Başkan Oya Tekin, çalışmaktan asla vazgeçmeyeceklerini de sözlerine ekledi. Toplantıya CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Seyhan İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

CHP\'li Oya Tekin\'den eski başkana şok suçlama: BM yardım kolilerini seçimde dağıttı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'li Oya Tekin'den eski başkana şok suçlama: BM yardım kolilerini seçimde dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mahmut Özdemir:
    yau he hee. memleketi teslim etsek 9 ayda imf ye teslim etmeyeceniz sanki 210 135 Yanıtla
  • Sk 06:
    herşey beklenir bunlardan akp li avanelerden 37 80 Yanıtla
    stanciu george:
    operasyon cocugu bak hangı partıden yenısıde eskısıde 0 0
    Orhan kaya:
    akp ile ne alakası var 0 0
  • Hasan Kiremitci:
    Chp den ne beklenir? ALLAH Reyis'e uzun ömürler versin. 82 15 Yanıtla
  • mehmet Takmazkiko:
    Bunlar başa bi gelse, çalıp çırpmanın kitabını yazarlar.Yapacaklarına akıl sır bile erdiremeyeceğimiz için kitap yayınlarlar öyle anlarız.Bu haberdeki müthiş zeka gibi.Tebrikler 93 3 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    chp li belediyelere bakın hep bi bahane yokmpara yok yok haciz geliyor yav 5 sene senden önce belediye başkanlığı yapan kişide chp liydi kimi kime şikayet ediyosunuz borç ödeme alışkanlığınız yok yaptıralım nasıl olsa ödemeyiz mantığı borçlan borçlan dur 80 6 Yanıtla
    Batu Gun:
    onceki baskanlarin borclarini chp'den niye kesiyorsunuz o zaman? belediye borclarinin %65'i akp'de. ustelik belediye olarak cogunlukta bile degiller. odeyeceklerine senin gibi trolleri maasa baglayip bu yorumumu sansurleyecek bu yandas medya organi gibi yandaslarina veriyorlar 0 0
  • Sami Göksu:
    biz bunlara alışığız şişli eski başkanıda ramazan kolilerini chp üyelere ve bir restorana dağıttı not her türlü kanıtı var 65 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    akpkk ve mhpkk nın yolsuzları zirvana yapınca bizde yapalım bari demişlerdir. bu millet soyguncuya hırsıza oy veriyo nasıl olsa demiştir :)) 3 50 Yanıtla
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