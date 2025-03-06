Seyhan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Oya Tekin, 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Fatih Yeniay'ın ailesini ziyaret etti. Ancak ziyaret esnasında Tekin'in ayakkabılarını çıkarmak yerine galoş giymesi dikkat çekti.
Bu hareketiyle sosyal medyada büyük tepki çeken görüntü için "İnsan gerçekten hayret ediyor", "Kolundan tutup dışarı defedecek yürekli biri yok muydu?", "Tebrik etmek lazım, en azından galoş giymiş" yorumları yapıldı.
CHP'de önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara ev ziyaretlerinde galoş giyme uyararak "Evlere topuklu ayakkabılarla girmeyin. Ev ziyaretinde 'şekerim galoş takayım' yok. Orada yaşayan gibi eve girin" demişti.
Son Dakika › Politika › Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi - Son Dakika
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