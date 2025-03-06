Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi - Son Dakika
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Politika

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, adını kent lokantasına verdiği Şehit Fatih Yeniay'ın ailesini ziyaret etti. Ancak, şehit ailesinin evine galoş giyerek girmesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

06.03.2025 10:11  Güncelleme: 13:42
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Seyhan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Oya Tekin, 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Fatih Yeniay'ın ailesini ziyaret etti. Ancak ziyaret esnasında Tekin'in ayakkabılarını çıkarmak yerine galoş giymesi dikkat çekti.

"EN AZINDAN GALOŞ GİYMİŞ"

Bu hareketiyle sosyal medyada büyük tepki çeken görüntü için "İnsan gerçekten hayret ediyor", "Kolundan tutup dışarı defedecek yürekli biri yok muydu?", "Tebrik etmek lazım, en azından galoş giymiş" yorumları yapıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

AKILLARA KILIÇDAROĞLU'NUN UYARISI GELDİ

CHP'de önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara ev ziyaretlerinde galoş giyme uyararak "Evlere topuklu ayakkabılarla girmeyin. Ev ziyaretinde 'şekerim galoş takayım' yok. Orada yaşayan gibi eve girin" demişti.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

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Son Dakika Politika Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • barbaros112:
    Yaw Arkadas ne akp liyim ne chp li Ne var bunda ya allah askina. 32 54 Yanıtla
  • 149700:
    hanımefendi lady diana.. atadan görmemiş anlaşılan.. 57 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    biri de hemen CHP ye taş atmış. siz o şehidi şehit edenlerle masaya oturan insanlarımız. kendinize bakın. 32 33 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Bari şehit evine saygısızlık yapmayın... 44 10 Yanıtla
  • Orhan Bolat:
    Bunun neyi rahatsız edici . Sonuçta ayakkabı ile girmemiş. Belkide ayaklarında rahatsızlık var .sadece algı yapmak için yaptığınız haber hele bunun resmini çeken nedir ya partizanlık. İnsanın ayağında mantar olur yara olur.. 22 25 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    haber mi bu 16 11 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Kardeşim belki çorabı yırtıktır neden hemen kötü yorumluyorsunuz 19 8 Yanıtla
  • Baymen:
    Seyhan için facia bir belediye başkanı... Her yer çöp harabe borç harç... Allah kurtarsın... 16 5 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Anormallik neresinde 16 5 Yanıtla
  • GİANCANA:
    Yapmayın bunu, bu duruma yıllardır takılıyor bizim milletimiz, ders çıkarın geçmişten... 13 5 Yanıtla
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