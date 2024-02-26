Eskişehir Seyitgazi\'de Doğalgaz Kullanımı Hızla Yayılıyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde doğalgaz kullanan ilk haneyi ziyaret eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "İnşallah en kısa süre içerisinde artık Seyitgazi'de doğalgaz kullanmayan abone kalmayacak. Daha 1 buçuk 2 ay geçmesine rağmen 33 evimiz şu anda doğalgaz kullanmaya başlamış durumda" dedi.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Seyitgazi ilçesinde doğalgaz kullanan ilk haneye ziyarette bulundu. Aile tarafından kapıda karşılanan ve doğalgazlı ocakta demlenen çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet eden Dönmez, bugün itibariyle ilçelerin tamamına doğalgaz götürüldüğünü söyledi. Seyitgazi'ye doğalgaz götürülmesinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen şimdiden ilçedeki 33 evin doğalgaz kullanmaya başladığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Dönmez, başta ESGAZ yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
" Türkiye'de 800'ü aşkın ilçemiz doğalgaz kullanıyor şu anda"
Seyitgazi İlçesi'nde doğalgaz kullanan ilk haneyi ziyaret ettikten sonra açıklama yapan Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz yıl nisan ayında Günyüzü ve Han ilçelerini doğal gaza kavuşturmuştuk. Bir tek Seyitgazi ilçemiz kalmıştı ama o gün Seyitgazi'ye geldiğimizde Seyitgazili hemşehrilerimize bir söz vererek, '2023 yılının sonuna kadar inşallah gazı Seyitgazi'ye getireceğiz' demiştik. Hamdolsun, geçtiğimiz yılın sonu itibariyle doğalgazı Seyitgazi'ye getirdik. Burada tabii ki başta ESGAZ olmak üzere emeği geçen arkadaşlarımıza, yüklenici firmalarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar gece gündüz çalışarak bizi mahcup etmediler. Biraz önce de doğalgazı ilk kullanan haneyi ziyaret ettik, onların da duasını aldık. Tabii onların duasını almak, memnun etmek, her türlü mutluluğun üzerinde bir hadise. Buna benzer artık Türkiye'de 800'ü aşkın ilçemiz doğalgaz kullanıyor şu anda" ifadelerini kullandı.
"Bugün itibariyle ilçelerimizin tamamına doğalgaz geldi"
En kısa sürede Seyitgazi'de doğalgaz kullanmayan abone kalmayacağını belirten Dönmez, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"AK Parti iktidara geldiğinde 5 ilde 50 civarında ilçe doğalgaz kullanırken, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve vizyonuyla 'batıda ne varsa doğuda da o olacak' anlayışıyla 81 ilin tamamına geçtiğimiz dönemlerde doğalgazı götürmüştük. Eskişehir'de şehir merkezi olarak çok daha öncesinde doğalgaz kullanırken, dış ilçelerde maalesef doğalgaz yoktu. Artık bugün itibariyle ilçelerimizin tamamına doğalgaz geldi. Geçtiğimiz yıl Seyitgazi'yle birlikte götürdüğümüz 3 ilçede de mahallelerin, sokakların, caddelerin tamamlanmasıyla ilgili süreç de devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde artık Seyitgazi'de doğalgaz kullanmayan abone kalmayacak. Daha 1 buçuk 2 ay geçmesine rağmen 33 evimiz şu anda doğalgaz kullanmaya başlamış durumda. Bir yandan da tabii vatandaşlarımız evlerini doğalgaza uyumlu hale getirmek zorunda. Tesisat projelerini onaylatacakları dönüşüm işleri başlayacak. O da hızlıca devam ediyor. Artık bu çağdaş, temiz yakıttan Seyitgazi'de oturan vatandaşlarımız da istifade etmiş olacak. Hayırlı, uğurlu olsun." - ESKİŞEHİR
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