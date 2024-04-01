Simav\'da Belediye Başkanlığı seçimini MHP adayı Kübra Tekel Aktulun kazandı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Belediye Başkanlığı seçim yarışını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Kübra Tekel Aktulun kazandı.
Simav'ın ilk kadın Belediye Başkanı unvanını alan Kübra Tekel Aktulun, 7 bin 590 oy alarak 5 bin 702 oy alan AK Parti adayı Ahmet Kulat'a bin 888 oy fark attı.
Bu arada, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kübra Tekel Aktulun'u seçim başarısından dolayı tebrik etti.
Kübra Tekel Aktulun'un biyografisi
1989'da Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamlayan Aktulun, Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Bölümü'nü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. En son Simav Kaymakamlığı Köy Hizmetlerinde Yüksek İnşaat Mühendisi olarak çalışan Aktulun, evli ve 1 çocuk annesi. - KÜTAHYA
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İstanbul'da yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alarak birinci oldu. AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Seçimlere toplamda 11 milyon 314 bin 534 seçmenin bulunduğu İstanbul'da, oy kullanma oranı ise 8 milyon 970 bin 212 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2 buçuk milyona yakın kişi oy kullanmadı.
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