Sinan Oğan, 19 Mayıs'ta seçimin ikinci turunda kimi destekleyeceğini açıklayacak

24 milyon takipçiye ulaşan ünlü oyuncu, bornozla dans ederken defalarca kez frikik verdi

Sinan Oğan, kararını açıklamak için manidar bir tarih seçti

Son videosunda Sinan Oğan'ın "Olmazsa olmaz" şartıyla ilgili mesaj var

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.

KARARINI 19 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

İkinci tur için adeta kilit isim haline gelen Sinan Oğan, hangi adayı destekleyeceği merak ediliyor. Gazeteci Kürşad Oğuz, Sinan Oğuz ile konuştuğunu söyleyerek kararını 19 Mayıs'ta açıklayacağını ifade etti.

"MANİDAR TARİH"

Paylaşımında Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." dedi.