Sinan Oğan, 19 Mayıs'ta seçimin ikinci turunda kimi destekleyeceğini açıklayacak - Son Dakika
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Sinan Oğan, 19 Mayıs'ta seçimin ikinci turunda kimi destekleyeceğini açıklayacak

17.05.2023 15:59

14 Mayıs'ta yüzde 5 oy alarak ikinci tur için kilit isim haline gelen ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın kararını ne zaman açıklayacağı belli oldu. Manidar bir tarih seçen Oğan, 19 Mayıs'ta kimi destekleyeceğini duyuracağını söyledi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.

KARARINI 19 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

İkinci tur için adeta kilit isim haline gelen Sinan Oğan, hangi adayı destekleyeceği merak ediliyor. Gazeteci Kürşad Oğuz, Sinan Oğuz ile konuştuğunu söyleyerek kararını 19 Mayıs'ta açıklayacağını ifade etti.

"MANİDAR TARİH"

Paylaşımında Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." dedi.

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Son Dakika Politika Sinan Oğan, 19 Mayıs'ta seçimin ikinci turunda kimi destekleyeceğini açıklayacak - Son Dakika


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