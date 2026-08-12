Sincan'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Törekent Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.