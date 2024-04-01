Politika

Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu.

Sinoplular Belediye Başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitti. 19 adayın bulunduğu Sinop Belediye Başkanlığı yarışında kazanan kesin olmayan sonuçlara göre Metin Gürbüz oldu. Sinop CHP İl Başkanlığı önünde toplanan grup, CHP İl Başkanlığının balkonuna çıkan Metin Gürbüz'ü tebrik etti. Gürbüz, "En büyük sizsiziniz. Hoş geldiniz dostlar, iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sinop Uğur Mumcu Meydanını gelincik tarlalarına çeviren dostlarıma, hemşerilerime, yol ve dava arkadaşlarıma selam olsun. Selam olsun 1989'da bize bu mutluluğu yaşatanlara, bugün bütün Türkiye'yi kırmızıya boyayanlara, tüm Türkiye'deki seçmenlerimize, vatandaşlarımıza selam olsun. Gerçek adaleti, gerçek mili iradeyi gözünü kırkmadan, sonuna kadar savunan, bir oyun değerini bilen tüm sandık görevlerimize, tüm partili yoldaşlarımıza teşekkür ederim. Bugün birçok Türkiye'de kırmıza boyandı" dedi.

"Biz yol ve dava arkadaşlarımızla çıkarken, çalışmalarıma başlarken tüm seçmenlerimize bir söz vermiştik. Sinop'u yeniden kazanacağız" diyen Gürbüz, "İlk defa Cumhuriyet Halk Partimizin tarihinde Sinop'ta sizlerin tercihleri ile sizlerin teveccühleri ile sizlerin yetkileri ile bir kez daha kazandık. Bizi bu makama sizle hak gördünüz. Sandıklara gittiniz. Birçok genç üniversite öğrencisi çok uzaklardan geldiler. Yurttaşlık görevini, vatandaşlık görevini yapmak için geldiler. Bir çok büyüğümüz ablamız Türkiye'nin dört bir köşesinden geldiler. Ben sizlerin emeklerini unutmam" dedi. - SİNOP