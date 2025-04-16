Siyasetçilerden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları - Son Dakika
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Politika

Siyasetçilerden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları

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Hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için çok sayıda siyasetçi geçmiş olsun mesajı paylaştı. AK Parti Ömer Çelik, ''TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'' ifadelerini kullanırken; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise ''Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum'' dedi.

16.04.2025 01:02  Güncelleme: 01:40
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Çok sayıda siyasetçi hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu belirtilen Önder'e ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

SİYASETÇİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Öte yandan hastaneye kaldırılan Önder için çok sayıda siyasetçi geçmiş olsun mesajı paylaştı.

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

CEVDET YILMAZ: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.

Siyasetçilerden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Siyasetçilerden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 3075216:
    mesajım kendini bilmez açık subuk yorum yapanlara. böyle bi durumda bile insanlıktan çıkanlara Allah böyle bir durumu kendisine ve sevdiklerine yaşatmasın. 24 2 Yanıtla
  • motorcu5353:
    geçmiş olsun Allah şifa versin 11 1 Yanıtla
  • 301023:
    başlık bile yanlış taziye mesajı?? adam kalp krizi geçirmiş son dakıka haberi ise taziye mesajı diye haber yapıyor 7 0 Yanıtla
  • Süleyman Kurtay:
    taziye mesajı ne demek önce şu başlığı düzeltin 7 0 Yanıtla
  • Ebuturap:
    nasıl başlık bu taziye mi geçmiş olşunmu 7 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    taziye ölen vefat eden kişilerin ailesi ve geride kalanları içindir haber başlığında taziye yazıyor haberin içeriğinde geçmiş olsun mesajları yazıyor vefat ettiğine dair bir haber aldınız da bir yerlere mesaj haber vermek için mi böyle başlık attınız 2 0 Yanıtla
  • Erol kılıc:
    (Lan oğlum ölme sen lazımsın Türkiye ) mizahlarıya bizleri güldüren güzel insana Allahtan şifalar diliyorum 0 0 Yanıtla
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