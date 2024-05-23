Sırrı Süreyya Önder: Sorumlu tutulmamış kamu görevlileri gelecekteki depremlerde daha büyük yıkımlara yol açacak - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder: Sorumlu tutulmamış kamu görevlileri gelecekteki depremlerde daha büyük yıkımlara yol açacak

Sırrı Süreyya Önder: Sorumlu tutulmamış kamu görevlileri gelecekteki depremlerde daha büyük yıkımlara yol açacak

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, 'Böyle büyük bir felakette ortada henüz sorumlu tutulmuş bir tek kamu görevlisinin olmaması, sadece hukuksuzluğa değil, şuna da işaret ediyor; bu ülkede bundan sonra gelişebilecek depremlerde bu yıkımın, giderek artarak katlanılamaz boyutlara gelmesine yol açacak.' dedi. Önder, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarının oluşturduğu 'Adalet Peşinde Aileleri Platformu' üyeleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

23.05.2024 16:19
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Böyle büyük bir felakette ortada henüz sorumlu tutulmuş bir tek kamu görevlisinin olmaması, sadece hukuksuzluğa değil, şuna da işaret ediyor; bu ülkede bundan sonra gelişebilecek depremlerde bu yıkımın, giderek artarak katlanılamaz boyutlara gelmesine yol açacak." dedi.

Önder, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarının oluşturduğu "Adalet Peşinde Aileleri Platformu" üyeleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Platform üyeleri için "deprem aileleri" ifadesini kullanan Önder, "depremzede" demek istemediğini belirterek, "Deprem ailelerimiz burada. İçinde her siyasal anlayıştan insanlar var. Ortak özellikleri depremin, mağduru da değil, kurbanı olmuş olmaları." diye konuştu.

Önder, kürsüyü depremden etkilenen platform üyelerine ses olabilmek ve onlara eşlik edebilmek için tercih ettiğini söyledi. Depremlerin bir doğal felaket olduğunu aktaran Önder, şunları kaydetti:

"Ama depremden sonra yaşananlar bir doğal felaket değildir. Depremden sonra yaşananlara ihmal diyebiliriz, kasıt diyebiliriz, suç diyebiliriz, her şeyi diyebiliriz, doğal felaket diyemeyiz. Ağırlıklı olarak deprem esnası ve depremden sonra yaşanan sıkıntılara ses olmak istedik. Bizzat kendileri anlatacaklar. Ben kürsüyü onlara bırakıyorum. Her zaman sesimizi seslerine katmak, bu kürsüyü onların sesi haline getirmek konusundaki irademizi de bir kere daha söylemek istedim."

Önder, yetkilileri, ilgilileri ve duyarlı olan tüm yurttaşları bu konuda adalet arayan ailelerin dayanışmasına destek vermeye davet ederek, "Böyle büyük bir felakette ortada henüz sorumlu tutulmamış bir tek kamu görevlisinin olmaması, sadece hukuksuzluğa değil, şuna da işaret ediyor; bu ülkede bundan sonra gelişebilecek depremlerde bu yıkımın, giderek artarak katlanılamaz boyutlara gelmesine yol açacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder: Sorumlu tutulmamış kamu görevlileri gelecekteki depremlerde daha büyük yıkımlara yol açacak - Son Dakika

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