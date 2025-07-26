Site Yönetiminde Yenilikçi Düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Site Yönetiminde Yenilikçi Düzenleme

Site Yönetiminde Yenilikçi Düzenleme
26.07.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, site yönetimi şirketlerini denetleyecek yasal düzenlemeler ve dijital sistemler kuracak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın site yönetim şirketleri ile ilgili yasal düzenleme hazırlığında olduğunu belirterek, "Site yönetimi hizmeti veren şirketleri sınıflandıracağız. Herkes 'ben yönetim şirketiyim' diyemeyecek, yetkilendireceğiz. Tüm sektörü 7 gün 24 saat esasıyla takip edecek denetim sistemimizi kuracağız" dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen 5'inci Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Tesis Yönetim Zirvesi'ne katıldı. Bakan Kurum konuşmasında Bakanlık olarak site yönetimi alanındaki çalışmaları yakından takip edip kolaylaştırıcı ve yön gösterici adımları kararlılıkla hayata geçirdiklerini anlattı. Tesis ve site yönetimi sektörünün hızla geliştiğine vurgu yapan Bakan Kurum, "İnsanımızın yaşam kalitesini arttırıyor. Her yaştan insanımızın beklentilerine sizler cevap veriyorsunuz. Evimizi, bahçemizi, güvenliğimizi birer emanet olarak yüklenmek için çok değerli bir hizmet sunuyorsunuz. Tüm bunların yanında istihdam oluşturuyor ekonomimize de bu manada katkı sunuyorsunuz" dedi.

"Aidatta haksız artışlar yapanlara her türlü yaptırımı uygulayacağız"

Tüm sektörün 7 gün 24 saat esasıyla takip edileceği denetleneceği bir sistemin hayata geçileceğini aktaran Bakan Kurum, "Tüm yönetimleri yılda en az 1 kez denetleyeceğiz. Sadece site yönetimleriyle değil vatandaşımızın da doğrudan bizimle temas kurabileceği bir sistemi oluşturarak sitede oturan vatandaşlarımızın bir şikayeti varsa bizden denetim talep edebilecekler. Biz de hemen harekete geçeceğiz. Şunun altını önemle çiziyorum. Vatandaşımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret eden, çalışan, emek veren yönetimleri teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz, yanlarında olacağız. Ama yanlış uygulamalar yapan, ödemelere dair haksız artışlar yapanlar olursa da buna ilişkin her türlü yaptırımı milletimiz adına uygulayacağız" dedi.

"Tüm idari süreçleri dijitalleştireceğiz"

Bakan Kurum, Bakanlığın site yönetimi sektörüne yönelik dijital alt yapı hazırlığında olduklarını da duyurarak, "Sektörün tüm çalışmalarını dijital ortamda etkin bir biçimde yürütebileceğimiz elektronik yazılım sistemimizi de en kısa sürede inşallah devreye alacağız. Bundan böyle tüm idari süreçleri dijitalleştireceğiz. Veriye dayalı karar alma süreçlerini de güçlendireceğiz. Hep birlikte hizmet hızını bir taraftan arttıracağız ve yine orada vatandaşımızın insanımızın hayır duasını kazanacak işlere de hep birlikte imza atacağız. Benim sizlerden ricam aidatların düşürülmesi. Sitelerde komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi. Sitede vatandaşımızın refahını arttıracak ama bir taraftan da gerek dijitalleşerek gerek bu hizmetleri toplu bir şekilde yöneterek oradaki birim maliyeti düşürecek hizmet kalitesini arttıracak adımlara hep birlikte imza atacağız. 20 milyon vatandaşımız sizin yönettiğiniz sitelerde yaşıyor. O yüzden ben milletimiz adına bu işleri talep ediyorum. Hep birlikte gelin bu mücadeleyi ortaya koyalım. - ANKARA

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika, Ekonomi, ankara, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Politika Site Yönetiminde Yenilikçi Düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Berlin’de Gazze için gösteri: Refah Sınır Kapısı’nı açın Berlin'de Gazze için gösteri: Refah Sınır Kapısı'nı açın
Bomba iddia İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu’nun peşinde Bomba iddia! İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde
Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk’i eleme ihtimali tahmin edildi Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i eleme ihtimali tahmin edildi
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
Okan Buruk’tan Donnarumma iddialarına cevap Okan Buruk'tan Donnarumma iddialarına cevap
Teknede çıkan kavgada öldürülen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş Teknede çıkan kavgada öldürülen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş
Yemen’den İsrail’e balistik füze saldırısı Yemen'den İsrail'e balistik füze saldırısı
Moody’s ve Fitch Türkiye’nin kredi notunu açıkladı Moody's ve Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Kahramankazan’da feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti Kahramankazan'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

20:43
Bursa’da alevler hızla ilerliyor Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu
Bursa'da alevler hızla ilerliyor! Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu
19:39
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler Sınıra fil konuşlandırıldı
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı
19:39
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a tehdit gibi sözler: Beni konuşturma, açıklarsam ayıp olur
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tehdit gibi sözler: Beni konuşturma, açıklarsam ayıp olur
16:07
Bahçeli’den YPGPYD’ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
08:00
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
07:51
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
07:46
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü
Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
07:44
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
01:46
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
01:18
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup
İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
00:59
Ankara’da fabrika alev alev yandı
Ankara'da fabrika alev alev yandı
00:43
Hatay’dan acı haber Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
00:27
Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor
Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 22:17:09. #7.12#
SON DAKİKA: Site Yönetiminde Yenilikçi Düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.