Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Esnaflarla Buluştu

Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin sektör buluşmaları kapsamında Terziler Odası ile Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Odası tarafından düzenlenen programa katılarak esnaflar ile bir araya geldi.
Burada konuşan başkan Hilmi Bilgin 5 yıl önce yapacağız dedikleri tüm hizmetleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtip, "Bizler 22 yıldır ülkemizi güçlü kılmak, milletimizi güçlü kılmak, bu şehirde yaşayan her bir ferdin 'iyi ki Sivaslıyım, iyi ki bu şehirde yaşıyorum' diyeceği bir şehir oluşturmak adına çalışmaya devam ediyoruz. Bizim motivasyonumuz, milletimizin yani sizlerin gönlünde olmak, sizlerin hayır duasında olmak. 22 yıllık iktidarın 7 yıllık milletvekilliği 5 yıl da Belediye Başkanlığını yapmış bir kardeşiniz, arkadaşınız, ağabeyiniz, evladınız olarak şunu açık yüreklilikle söylüyorum ki bu kadronun sevdası da kavgası da mücadelesi de ülkesi, milleti ve şehrine hizmet edebilmek. Bugün sizlerin bir kez daha huzurundayız. 5 yıl önce bu millete bu güzel şehre yapacağız dediğimiz her hizmeti yapmış olmanın gururunu yaşıyor, bunun yüz aklıyla tekrar huzurunuza çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Hedef gönüllere girmekti, bunu da başardık"
Konuşmasının devamında geride kalan hizmet sürecine değinen Başkan Bilgin, "Çok farklı 5 yıl geçirdik, pandemi döneminde böyle bir ortamda bir araya gelemiyor, annemizin babamızın elini öpemiyorduk. Çocuğumuza sarılamıyorduk ama zor dönemi devlet-millet kaynaşması ile güzel bir şekilde atlattık. Pandemi neticesinde tedarik zincirinin etkilenmesiyle dünya piyasalarında ortaya çıkan dalgalanma ülkemizi de yaşandı. En çok esnafımızı etkiledi, sizleri etkiledi. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Az çok demeden esnafın yanında olan, esnafı destekleyen, maddi ve manevi olarak yanınızda olduğumuzu hissettiren bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Bizim için önemli olan milletin, hemşehrilerimizin, esnafımızın gönlüne girebilmekti. Biz bunu başardığımıza inanıyoruz." dedi.
Bilgin son olarak "Bizim Sivas'ı mutlu kılmak, Sivas'ı güçlü kılmak adına, sizlerin mutlu olması, sizlerin yüzünün gülüyor olması en büyük temennimiz, arzumuzdur. Bu noktada geçmiş 5 yılda ve 22 yıllık AK Parti iktidarında nasıl yol yürüdüğümüzü biliyorsunuz. Bu yol yürüyüşü ile Sivas'ı daha ileriye götürmek, Sivas'ı kalkındırmak, Sivas'ta yaşayan her bir hemşerimizin güçlü kılmak adına bir kez daha sizlerin oyuna talibiz. 16 seçimdir bize destek verdiniz, bizler de sizlerin yüzünü yere eğdirecek, sizleri pişman edecek hiçbir icraatta bulunmadık. İnsanız, hatamız olabilir, eksiğimiz olabilir. Bunları da hep birlikte el birliği içerisinde tamamlamak yarım kalan projelerimizi bitirmek ve Sivas'ı Türkiye Yüzyılının parlayan yıldızı yapmak adına sizlerin duası ve desteği ile hizmet ve eser siyasetine hız kesmeden devam edeceğiz." diye konuştu.
Programın sonunda Başkan Bilgin'e esnafa sağladığı desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. - SİVAS
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