Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve eşi oyunu kullandı

Politika

Sivas mevcut Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin eşi İlkay Bilgin ile birlikte oyunu kullandı.

Türkiye bu sabah yerel seçimler için sandık başına gitti. Sivas mevcut Belediye Başkanı ve Ak Parti Başkan adayı Hilmi Bilgin ve eşi İlkay Bilgin, oyunu Huzur İmam Hatip Ortaokulu'nda kullandı. Bilgin, oyunu 1360 numaralı sandıkta kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bilgin, yaptığı açıklamada iradenin sahibinin millette olduğunu belirterek, halkın en doğru kararı her zaman olduğu gibi vereceğini ifade etti.

"Bugün iradenin sahibi milletimizdedir"

Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, herkesin sandıktan çıkan sonuca saygı göstereceklerini söyleyerek," Seçim sürecinde ve propaganda dönemini Sivas'a ve demokrasiye uygun bir şekilde götüren tüm partilerimize ve tüm adaylara teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle de saat 7'den itibaren tüm sandıklarda il merkezinde ve köylerimizde sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başlamış ve devam etmektedir. Artık söz karar da bugün iradenin sahibi milletimizdedir. Biz inanıyoruz ki milletimiz en doğru kararı her zaman olduğu gibi verecektir. Bizler milletimize hizmet etmekle yola çıkmış kadrolar olarak yaptıklarımızı yapacaklarımızı nezih bir dille bize yakışan bir dille milletimize anlattık. Milletimizin de feraseti şaşma terazisiyle birlikte nasıl bundan önceki 16 seçimde hep doğru karar vererek hizmet ve eser siyasetinden yana tavır koydular. Biz inanıyoruz ki 31 Mart'ta yani bugün de bir kez daha Sivaslı hemşerilerimiz hizmet ve eser siyasetlerinden yana tavır koyarak şehrimizin büyümesine yönelik tercihlerini ortaya koyacaklardır. Bugün itibariyle sandıklara açıldıktan sonra sandık sonucu ne olursa olsun herkesin sandıktan çıkan iradeye saygı göstererek gelecek 5 dönem içerisinde milletimizin yetki verdiği iradeyle birlikte şehre hizmet edeceklere katkı sağlamasını beklemekteyiz. Biz seçim sürecinin düzgün bir şekilde işlemesi noktasında günlerce başta emniyet güçlerimize, jandarma güçlerimize, valiliğimize, adliye personelimize, seçim kurulu müdürlüğümüze, personeline ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SİVAS