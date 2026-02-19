Sivas Genç Nüfusunu Kaybediyor - Son Dakika
Sivas Genç Nüfusunu Kaybediyor

19.02.2026 15:11
Ulaş Karasu, Sivas'ın göç nedeniyle genç nüfusunu kaybettiğini ve desteklenmediğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın göç dolayısıyla genç nüfusunu kaybettiğini söyledi.

Karasu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ın Anadolu'nun üretim merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Kentin nüfusunun düştüğüne işaret eden Karasu, Sivas'ın göç dolayısıyla genç nüfusunu kaybettiğini belirtti.

"AK Parti iktidarı döneminde teşvik haritasında Sivas'ın dördüncü bölgeye hapsedildiğini, iktidarın Sivas'ı gözden çıkardığını" ileri süren Karasu, kentin unutulduğunu savundu."

Sanayi Alanları Master Planı dışında tutulan Sivas'ta fabrikaların faaliyete geçirilemediğini, kentin yatırım için cazip hale getirilemediğini iddia eden Karasu, "Şehrimizin tüm sorunlarını gündeme taşıdım ama iktidarın temsilcileri kulaklarının üstüne yattı." dedi.

Karasu, Divriği ve Kangal ilçelerinde işten çıkarılan işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

