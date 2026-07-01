Sivas'ta 2 Temmuz Anmasına Tepki - Son Dakika
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Sivas'ta 2 Temmuz Anmasına Tepki

Sivas\'ta 2 Temmuz Anmasına Tepki
01.07.2026 14:13
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CHP'li Özgür Özel'in 2 Temmuz anma etkinliğine katılmasına dernekten tepki geldi, istismar iddiaları öne çıktı.

Sivas'ta 2 Temmuz olaylarının yıl dönümü programına katılacak olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'ndan tepki geldi. Federasyon adına açıklama yapan Genel Sekreter Ali Rıza Özkan, "2 Temmuz gibi, emperyal odakların tertibiyle kaybettiğimiz Alevi-Sünni canlarımızı anacağımız acılı bir günümüzü siyasi bir propaganda arenasına çevireceği konusundaki kuşkularımızın temel kaynağıdır. Sayın Özel, Alevileri istismar ettiğiniz yeter. Sizi 2 Temmuz anma etkinliklerinde görmek istemiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, 2 Temmuz 1993 yılında meydana gelen Madımak Oteli olaylarının 33'üncü yıl dönümü programına katılmak üzere Sivas'a gitti. Özel'in programa katılacak olması, birçok kesimin tepkisini topladı. Özgür Özel'in Alevileri istismar ettiğini savunan Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Ali Rıza Özkan, konuya ilişkin açıklama yayımladı.

"İlimize gelmeye kalkışması bir planın parçası"

Özgür Özel'in Alevi-Bektaşi halkını karşı karşıya getirdiğini ifade eden Özkan, "Dün akşam geç saatlerde, Özgür Özel'in 2 Temmuz anma törenine katılmak amacıyla ilimize geleceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Daha önce gittiği her Alevi kurumunda tahriklere ve siyasi istismara yol açan, bu yöntemle Alevi-Bektaşi halkımızı birbirine düşüren Özgür Özel'in, Sivas olaylarını anma bahanesiyle ilimize gelmeye kalkışmasının; yine Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirecek, bölüp parçalayacak bir planın parçası olduğu kanaatindeyiz. Bu kanaate ulaşmamızın en somut gerekçesi, Sayın Özel'in bundan önce ziyaret ettiği yerlerde yaşanan üzücü olaylardır" dedi.

"Alevileri istismar ettiğiniz yeter, acımız üzerinden siyaset yapmayı bırakın"

Özgür Özel'in siyasi propaganda amacıyla Sivas'ta olduğunu ileri süren Özkan, "Sayın Özgür Özel, ne yazık ki cemevlerimizde Cumhuriyetimizin en temel ilkelerinden biri olan laikliği ayaklar altına alarak siyasi propaganda yapmakta, daha da ötesi kendi siyasi iç kavgalarını cemevlerimizin kutsal çatısı altına taşımaktadır. Bugüne kadar kendisine yönelik yapılan tüm eleştiri ve uyarıları dikkate almamış olması; 2 Temmuz gibi, emperyal odakların tertibiyle kaybettiğimiz Alevi-Sünni canlarımızı anacağımız acılı bir günümüzü siyasi bir propaganda arenasına çevireceği konusundaki kuşkularımızın temel kaynağıdır. Sayın Özel, Alevileri istismar ettiğiniz yeter. Sizi 2 Temmuz anma etkinliklerinde görmek istemiyoruz. Lütfen acımız üzerinden siyaset yapmayı bırakın" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivas'ta 2 Temmuz Anmasına Tepki - Son Dakika

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