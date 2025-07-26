Sivas'ta Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sivas'ta Birlik ve Beraberlik Vurgusu

26.07.2025 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uygur, Sivas'taki programda kardeşlik ve birliğin önemini vurguladı, sevgi ve hoşgörü ile yol alacaklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Biz birbirimizi yeni tanımıyoruz. Aynı yaylada yürüdük, aynı harmanda ter döktük, aynı duada buluştuk, aynı seherle uyandık. Sadece komşu, hemşehri değil, aynı maya ile yoğrulmuş, aynı gövdede can bulan bir milletiz." dedi.

Uygur, Sivas'ta Meva Kafe'de düzenlenen "Bir Sofrada Canlar" programında Alevi kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Uygur, bu toprakların hamurunda sevgi, hoşgörü ve cana kıymet veren kadim bir irfan olduğunu söyledi.

Kendilerinin de o irfandan beslenerek yola çıktıklarını anlatan Uygur, " Balıkesir'de bir sofrada demokrasi ile millet iradesinin vakarını temsil ettik. İstanbul'da bir sofrada teşkilat ile yol yürümenin bereketini paylaştık. Bursa'da Rumeli-Balkan tarihimizin izini sürerken, kardeşliğimizin köklerini yeniden yeşerttik. Bugün ise Selçuklu'nun emaneti, Milli Mücadele fişeğinin ateşlendiği ve Aşık Veysel'in gönül yuvası kadim şehir Sivas'ta canlarla bir aradayız." diye konuştu.

Uygur, bu sofrada Yunus Emre'nin diliyle sevgiyi, Hacı Bektaş-ı Veli'nin nefesiyle birliği gördüklerini dile getirdi.

Pir Sultan Abdal'ın yüreğiyle yaşatılan kardeşliği dile getirdiklerini anlatan Uygur, "Biz birbirimizi yeni tanımıyoruz. Aynı yaylada yürüdük, aynı harmanda ter döktük, aynı duada buluştuk, aynı seherle uyandık. Sadece komşu, hemşehri değil, aynı maya ile yoğrulmuş, aynı gövdede can bulan bir milletiz." diye konuştu.

"Birliğimizi yazıyla değil, yaşanmışlıkla mühürlüyoruz"

Uygur, burada kurulan sofranın ne bir davetin cevabı, ne de bir eksikliğin telafisi olduğunu belirterek, burada kurulan sofranın öteden beri var olanın bugünkü hali olduğunu kaydetti.

Kurulan sofranın hakikatin ta kendisi olduğunu vurgulayan Uygur, şöyle devam etti:

"Devletimizin, Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde yürüttüğü her adım, iç içe geçmiş bir hikayenin birlikte okunmasıdır. Bugün burada sözünü ettiğimiz birlik sadece duyguda değil, yapılan işlerde de karşılık bulmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle 2022'de kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız, cemevlerinin taleplerine kulak vererek birçok konuda somut adımlar atmıştır. İhtiyaçlar dinlenmiş, talepler değerlendirilmiş, çözümler ortak akılla şekillenmiştir. Yürütülen her çalışma, bir araya gelişin, dayanışmanın ve karşılıklı saygının bir sonucu olarak hayata geçmiştir. Hacı Bektaş-ı Veli diyor ki; "Bir olalım, iri olalım, diri olalım". İşte biz bugün burada bu çağrıya kulak veriyoruz. Birliğimizi yazıyla değil, yaşanmışlıkla mühürlüyoruz çünkü sözümüz, gönlümüz, soframız birdir bizim. Yürekten inanıyorum ki bu birlik ve beraberlik, ülkenin en büyük zenginliğidir. Rabb'im bu zenginliği korumayı, aramızdaki sevgiyi çoğaltmayı nasip eylesin. Bugün bu buluşmada paylaşılan her söz, geleceğe atılan bir tohumdur. Diliyorum ki bu muhabbet sadece bugün değil, yarın da yankı bulsun. Yeter ki bu birlik eksik olmasın, sevgi daim, gönüller bir olsun."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise davete katılanlara teşekkür etti.

Bölgede ve coğrafyada kardeşlik, birlik ve beraberlik hukuku içerisinde omuz omuza bir arada olmaları gerektiğini vurgulayan Güler, "Bu görüntüyü mutlaka dışarıya vermemiz lazım. Biliyoruz ki bu coğrafya, biz bir ve beraber olduğumuzda, omuz omuza, yürek yüreğe yol yürüdüğümüzde sadece kendimize değil, bölgemiz, Kafkaslar, Balkanlar, Afrika huzur ve güvenlik iklimine ulaşmış olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Belgin Uygur, Kültür Sanat, Politika, AK Parti, Kültür, Uygur, sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivas'ta Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
IDEF 2025’te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı IDEF 2025'te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı
Dehşet evi 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü Dehşet evi! 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
Görüntüyü izlemeniz lazım Oosterwolde, Mourinho’ya Icardi meselesini böyle anlattı Görüntüyü izlemeniz lazım! Oosterwolde, Mourinho'ya Icardi meselesini böyle anlattı
3 ilde alevlerle mücadele Biri sönmeden diğeri başlıyor 3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump’la görüşebilirim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
Bu iki güne dikkat Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda

13:36
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
13:05
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
11:55
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
11:41
“Yanıyorum“ diyerek feryat eden orman işçisinin son hali
"Yanıyorum!" diyerek feryat eden orman işçisinin son hali
11:13
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı Açıklama inanılmaz
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz
16:00
Icardi’nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
15:58
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye’den dikkat çeken yükseliş
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye'den dikkat çeken yükseliş
15:44
Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı
Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı
15:31
Numan Kurtulmuş, ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ için partilerden 31 Temmuz’a kadar isim istedi.
Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.
15:18
Teknoloji devi Intel küçülmeye gidiyor Binlerce kişi işten çıkarılacak
Teknoloji devi Intel küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işten çıkarılacak
15:15
Yangından kurtulan ineğin gözyaşları
Yangından kurtulan ineğin gözyaşları
15:15
Galatasaray, dünyaca ünlü kaleciye teklif yapacak
Galatasaray, dünyaca ünlü kaleciye teklif yapacak
15:11
Kınalıada açıklarında can pazarı 16 kişiyi taşıyan yat böyle yandı
Kınalıada açıklarında can pazarı! 16 kişiyi taşıyan yat böyle yandı
15:03
Çatalca’da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses
Çatalca'da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 13:55:18. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.