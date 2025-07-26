Sivas'ta Birlik ve Beraberlik Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Biz birbirimizi yeni tanımıyoruz. Aynı yaylada yürüdük, aynı harmanda ter döktük, aynı duada buluştuk, aynı seherle uyandık. Sadece komşu, hemşehri değil, aynı maya ile yoğrulmuş, aynı gövdede can bulan bir milletiz." dedi.

Uygur, Sivas'ta Meva Kafe'de düzenlenen "Bir Sofrada Canlar" programında Alevi kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Uygur, bu toprakların hamurunda sevgi, hoşgörü ve cana kıymet veren kadim bir irfan olduğunu söyledi.

Kendilerinin de o irfandan beslenerek yola çıktıklarını anlatan Uygur, " Balıkesir'de bir sofrada demokrasi ile millet iradesinin vakarını temsil ettik. İstanbul'da bir sofrada teşkilat ile yol yürümenin bereketini paylaştık. Bursa'da Rumeli-Balkan tarihimizin izini sürerken, kardeşliğimizin köklerini yeniden yeşerttik. Bugün ise Selçuklu'nun emaneti, Milli Mücadele fişeğinin ateşlendiği ve Aşık Veysel'in gönül yuvası kadim şehir Sivas'ta canlarla bir aradayız." diye konuştu.

Uygur, bu sofrada Yunus Emre'nin diliyle sevgiyi, Hacı Bektaş-ı Veli'nin nefesiyle birliği gördüklerini dile getirdi.

Pir Sultan Abdal'ın yüreğiyle yaşatılan kardeşliği dile getirdiklerini anlatan Uygur, "Biz birbirimizi yeni tanımıyoruz. Aynı yaylada yürüdük, aynı harmanda ter döktük, aynı duada buluştuk, aynı seherle uyandık. Sadece komşu, hemşehri değil, aynı maya ile yoğrulmuş, aynı gövdede can bulan bir milletiz." diye konuştu.

"Birliğimizi yazıyla değil, yaşanmışlıkla mühürlüyoruz"

Uygur, burada kurulan sofranın ne bir davetin cevabı, ne de bir eksikliğin telafisi olduğunu belirterek, burada kurulan sofranın öteden beri var olanın bugünkü hali olduğunu kaydetti.

Kurulan sofranın hakikatin ta kendisi olduğunu vurgulayan Uygur, şöyle devam etti:

"Devletimizin, Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde yürüttüğü her adım, iç içe geçmiş bir hikayenin birlikte okunmasıdır. Bugün burada sözünü ettiğimiz birlik sadece duyguda değil, yapılan işlerde de karşılık bulmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle 2022'de kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız, cemevlerinin taleplerine kulak vererek birçok konuda somut adımlar atmıştır. İhtiyaçlar dinlenmiş, talepler değerlendirilmiş, çözümler ortak akılla şekillenmiştir. Yürütülen her çalışma, bir araya gelişin, dayanışmanın ve karşılıklı saygının bir sonucu olarak hayata geçmiştir. Hacı Bektaş-ı Veli diyor ki; "Bir olalım, iri olalım, diri olalım". İşte biz bugün burada bu çağrıya kulak veriyoruz. Birliğimizi yazıyla değil, yaşanmışlıkla mühürlüyoruz çünkü sözümüz, gönlümüz, soframız birdir bizim. Yürekten inanıyorum ki bu birlik ve beraberlik, ülkenin en büyük zenginliğidir. Rabb'im bu zenginliği korumayı, aramızdaki sevgiyi çoğaltmayı nasip eylesin. Bugün bu buluşmada paylaşılan her söz, geleceğe atılan bir tohumdur. Diliyorum ki bu muhabbet sadece bugün değil, yarın da yankı bulsun. Yeter ki bu birlik eksik olmasın, sevgi daim, gönüller bir olsun."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise davete katılanlara teşekkür etti.

Bölgede ve coğrafyada kardeşlik, birlik ve beraberlik hukuku içerisinde omuz omuza bir arada olmaları gerektiğini vurgulayan Güler, "Bu görüntüyü mutlaka dışarıya vermemiz lazım. Biliyoruz ki bu coğrafya, biz bir ve beraber olduğumuzda, omuz omuza, yürek yüreğe yol yürüdüğümüzde sadece kendimize değil, bölgemiz, Kafkaslar, Balkanlar, Afrika huzur ve güvenlik iklimine ulaşmış olur." ifadelerini kullandı.