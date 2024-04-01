YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Sivas'ta Mahalli İdareler Seçimleri Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Politika

Sivas'ta Mahalli İdareler Seçimleri Sonuçlandı

Sivas\'ta Mahalli İdareler Seçimleri Sonuçlandı

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin tamamlanmasının ardından Sivas il merkezi ve ilçelerinde sonuçlar netleşti. İl merkezinde Büyük Birlik Partisi adayı ipi göğüslerken bazı ilçelerde de Belediye Başkanlıkları el değiştirdi.

01.04.2024 11:56  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin tamamlanmasının ardından Sivas il merkezi ve ilçelerinde sonuçlar netleşti. İl merkezinde Büyük Birlik Partisi adayı ipi göğüslerken bazı ilçelerde de Belediye Başkanlıkları el değiştirdi.

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri sona erdi. Sandıkların tamamının açılmasıyla birlikte seçimi kazanan adaylar da belli oldu. Resmi olmayan verilere göre il merkezinde Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı Dr. Adem Uzun, oyların yüzde 43,31'ini alarak Sivas Belediye Başkanı seçildi. 2019 yılında seçilen Ak Partili Hilmi Bilgin ise yüzde 29,18 oy alarak ikinci sırada kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi adayı Reha Kars ise yüzde 11,21 oy aldı. Seçim sonuçlarının yanı sıra katılım oranındaki düşüş dikkat çekti. 2019 yılında yapılan seçimlerde yüzde 84,90'lık katılım olurken bu rakam 2024 yılında yüzde 75,45'e geriledi.

Sivas il merkezinin yanı sıra ilçelerde de değişimler oldu. Sonuçlara göre Akıncılar, Altınyayla Gürün, Suşehri, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde MHP adayları seçilirken Doğanşar, Gölova, Hafik, İmranlı, Kangal ilçelerinde Ak Parti adayları seçimde galip geldi. Bunların yanı sıra Koyulhisar'da İYİ Parti adayı, Gemerek'te Yeniden Refah Partisi adayı ve Şarkışla ilçesinde de Büyük Birlik Partisi adayı seçildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Sivas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivas'ta Mahalli İdareler Seçimleri Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
11:21 Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu
10:53 İstanbul’da 12 ilçe daha CHP’ye geçti Beyoğlu’nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
10:58 YRP’nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu YRP'nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu
10:18 Akşener görevi bırakıyor mu Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi
09:53 Keçiören Belediyesi CHP’ye geçti, Turgut Altınok’un dev afişi indirildi Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi
09:18 Seren Serengil’den Sinan Akçıl’ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın
08:26 Özel’in yüzünü güldüren harita CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı Özel'in yüzünü güldüren harita! CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı
07:20 Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı
07:09 Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 12:17:40. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Mahalli İdareler Seçimleri Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement