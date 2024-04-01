Sivas\'ta Mahalli İdareler Seçimleri Sonuçlandı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin tamamlanmasının ardından Sivas il merkezi ve ilçelerinde sonuçlar netleşti. İl merkezinde Büyük Birlik Partisi adayı ipi göğüslerken bazı ilçelerde de Belediye Başkanlıkları el değiştirdi.

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri sona erdi. Sandıkların tamamının açılmasıyla birlikte seçimi kazanan adaylar da belli oldu. Resmi olmayan verilere göre il merkezinde Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı Dr. Adem Uzun, oyların yüzde 43,31'ini alarak Sivas Belediye Başkanı seçildi. 2019 yılında seçilen Ak Partili Hilmi Bilgin ise yüzde 29,18 oy alarak ikinci sırada kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi adayı Reha Kars ise yüzde 11,21 oy aldı. Seçim sonuçlarının yanı sıra katılım oranındaki düşüş dikkat çekti. 2019 yılında yapılan seçimlerde yüzde 84,90'lık katılım olurken bu rakam 2024 yılında yüzde 75,45'e geriledi.

Sivas il merkezinin yanı sıra ilçelerde de değişimler oldu. Sonuçlara göre Akıncılar, Altınyayla Gürün, Suşehri, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde MHP adayları seçilirken Doğanşar, Gölova, Hafik, İmranlı, Kangal ilçelerinde Ak Parti adayları seçimde galip geldi. Bunların yanı sıra Koyulhisar'da İYİ Parti adayı, Gemerek'te Yeniden Refah Partisi adayı ve Şarkışla ilçesinde de Büyük Birlik Partisi adayı seçildi. - SİVAS