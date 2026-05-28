Siyasi Parti Bayramlaşması

28.05.2026 11:23
ANKARA'da AK Parti ve CHP heyetleri, Kurban Bayramı'nda yeniden bayramlaştı ve birlik mesajı verdiler.

ANKARA'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti ve CHP'li heyetler, 3 bayram aranın ardından yeniden bayramlaştı.

AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet, bayramlaşma ziyaretleri kapsamında ilk olarak CHP heyetini kabul etti. AK Parti heyeti, CHP heyetinde yer alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ile bayramlaştı. Mahkemenin kurultay davasında mutluk butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yeniden göreve gelmesinin ardından AK Parti ve CHP heyetleri, 3 bayram sonra yeniden bayramlaşmış oldu.

'BİR ARAYA GELMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ'

AK Parti'li Yayman, bayramların birlik ve dayanışma için önemine dikkat çekerek, "Bu bayramlar; hem milletçe hem toplumca bir araya gelmenin, küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması ve aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin, buna 'iç cephe' dedik; çok güzel günleri. Biz de sizleri AK Parti Genel Merkezi'mizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Gerçekten Türkiye'nin özlediği manzaralar bayramlarda yaşadığımız. Aslında bunu sadece bayramlarda değil, her zaman bu birlik beraberliğin olması çok önemli. Milletimiz de bizden bunu beklemekte her zaman. Tabii ki partilerimiz farklı, fikirlerimiz farklı. Demokrasilerde böyle oluyor zaten; ama Türkiye ortak faydasında, milletimizin menfaatleri noktasında bizim bir araya gelmemiz ve bayramlarımızda bir araya gelmemiz çok önemli" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZE YAKINLAŞMAMIZ GEREKİYOR'

CHP heyetine başkanlık eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da Kurban Bayramı'nın yakınlaşmak olduğunu söyledi. Kasap, "Birbirimize de yakınlaşacağız, yakınlaşmamız gerekiyor. Hedefimiz ve siyasetin asıl hedefi bu topluma, Türk milletine daha müreffeh bir hayat, yaşam sunmak, daha mutlu bir Türkiye ve coğrafyayı temin etmek olmalıysa biz onun için gereken her türlü yakınlaşmayı yapacağız. Tek hedefimiz var, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle ve Orta Doğu, İslam coğrafyasıyla mutlu, müreffeh bir dünya inşa etmek. Tek hedefimiz o olmalı. Siyasetin amacı insan, toplumun milletimizin mutluluğu ve huzuruysa onun için hep birlikte gereken yapılacaktır. Bayramlar da bu vesileyle bazı şeylerin hatırlatıcısı olacaktır kanaatindeyim. Kesinlikle bizler kardeşiz, daha ötesi yok. Anamız babamız aynı olmasa bile kardeşiz. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
"Haram araç" tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
Adana'da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
