Siyasi partilerin güncel üye sayıları belli oldu

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Her yeni yılın ilk haftasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan siyasi partilerin üye sayıları verileri 2025 yılı için yayınlandı.

Açıklanan verilere göre, Yeniden Refah Partisi üye sayısını en çok arttıran parti oldu. 2024 verilerine göre 365.767 üyesi olan Yeniden Refah Partisi, üyesi sayısını neredeyse iki katına çıkardı. Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı622.847 olarak açıklandı.

İYİ PARTİ'DEKİ ERİME DİKKAT ÇEKTİ

Açıklanan verilere göre İYİ Parti'nin kaybettiği üye sayısı da dikkat çekti. İYİ Parti'nin 2024 yılında 508.578 olan üye sayısı412 bin 744'e geriledi.

Öte yandan 146 bin 820 üyesi bulunan DEVA Partisi'nin 134 bin 25'e, 70 bin 451 üyesi bulunan Gelecek Partisi'nin 64 bin 389'a, 66 bin 738 üyesi bulunan Memleket Partisi'nin 55 bin 554'e düştüğü görüldü.

AKP İLK SIRAYI BIRAKMADI

AK Parti, 11 milyon 135 bin 306 sayı ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor. AKP'yi 1 milyon 531 bin 944 üye ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip ediyor.

Meclis'te grubu bulunan diğer partilerin içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 495 bin 447 üyesi, DEM Parti'nin 14 bin 741 üyesi, İYİ Parti'nin 412 bin 744 üyesi bulunuyor.

Partilerin geçen yıl ve 2025'te üye sayıları şöyle:

2024

AK Parti: 11.041.464

CHP: 1.428.800

YRP: 365.767

MHP: 486.896

İYİ Parti: 508.578

DEVA Partisi: 146.820

Zafer Partisi:43.515

Memleket Partisi: 66.738

TİP: 43.206

DEM Parti: 19.855

2025

AK Parti: 11.135.306

CHP: 1.531.944

YRP: 622.847

MHP: 495.447

İYİ Parti: 412.744

DEVA Partisi: 134.025

Zafer Partisi: 71.732

Memleket Partisi: 55.554

TİP: 44.077

DEM Parti: 14.741