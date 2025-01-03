Her yeni yılın ilk haftasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan siyasi partilerin üye sayıları verileri 2025 yılı için yayınlandı.
Açıklanan verilere göre, Yeniden Refah Partisi üye sayısını en çok arttıran parti oldu. 2024 verilerine göre 365.767 üyesi olan Yeniden Refah Partisi, üyesi sayısını neredeyse iki katına çıkardı. Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı622.847 olarak açıklandı.
Açıklanan verilere göre İYİ Parti'nin kaybettiği üye sayısı da dikkat çekti. İYİ Parti'nin 2024 yılında 508.578 olan üye sayısı412 bin 744'e geriledi.
Öte yandan 146 bin 820 üyesi bulunan DEVA Partisi'nin 134 bin 25'e, 70 bin 451 üyesi bulunan Gelecek Partisi'nin 64 bin 389'a, 66 bin 738 üyesi bulunan Memleket Partisi'nin 55 bin 554'e düştüğü görüldü.
AK Parti, 11 milyon 135 bin 306 sayı ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor. AKP'yi 1 milyon 531 bin 944 üye ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip ediyor.
Meclis'te grubu bulunan diğer partilerin içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 495 bin 447 üyesi, DEM Parti'nin 14 bin 741 üyesi, İYİ Parti'nin 412 bin 744 üyesi bulunuyor.
Partilerin geçen yıl ve 2025'te üye sayıları şöyle:
AK Parti: 11.041.464
CHP: 1.428.800
YRP: 365.767
MHP: 486.896
İYİ Parti: 508.578
DEVA Partisi: 146.820
Zafer Partisi:43.515
Memleket Partisi: 66.738
TİP: 43.206
DEM Parti: 19.855
AK Parti: 11.135.306
CHP: 1.531.944
YRP: 622.847
MHP: 495.447
İYİ Parti: 412.744
DEVA Partisi: 134.025
Zafer Partisi: 71.732
Memleket Partisi: 55.554
TİP: 44.077
DEM Parti: 14.741
Son Dakika › Politika › Siyasi partilerin güncel üye sayıları belli oldu - Son Dakika
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